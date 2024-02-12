丈夫外遇又死纏爛打不離婚 女兒看不下去一番話讓他無言以對

有時在碰到離婚糾紛時，可能會有一方不願面對現實，會一直想辦法拖延，希望另一半打消分開的決定。有位日本女性，當初就碰到類似的離婚狀況，然而最終讓丈夫打消念頭的關鍵，竟然來自於女兒的犀利助攻。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名瑪莉的47歲女性，過去發現丈夫有外遇行為，因此暗中忍著蒐集證據，最後控告丈夫。雙方雖然因此分居，但瑪莉考慮還有兩位十幾歲的長女和兒子要養，於是針對贍養費問題進行協調。而在這段期間，分居的丈夫不斷回家，苦苦哀求能夠破鏡重圓。

瑪莉並沒有直接告訴孩子們要和爸爸離婚的原因，但十幾歲的小孩非常機伶，大該猜得出是什麼情況。有一回，丈夫又跑來向瑪莉要求和好，結果這下連女兒都看不下去，直接跟他說「爸爸，你也鬧夠了，還是乖乖離婚吧。媽媽雖然沒有說是你的錯，但我知道是你背叛了我們喔」。

女兒還加碼說「我以後不想跟爸爸這樣的人結婚」、「你離婚的話，不就能去找你喜歡的人了」，一針見血的言論讓父親是啞口無言，最後接受瑪莉離婚的要求。不過離婚之後，前夫似乎仍誤會瑪莉還對他抱有感情，但對瑪莉而言，可是非常認同女兒所說的話，已經完全不想再見到這個人了。