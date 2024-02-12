快訊

她巧遇富國島遭丟包主角⋯一句話曝超高EQ 網跪：家庭教育真好！

台旅客遭丟包富國島 觀光署切「付款時間點」：逾百人先付款繼續行程

平溪支線列車出軌無人傷亡 運安會到場調查事發原因

丈夫外遇又死纏爛打不離婚 女兒看不下去一番話讓他無言以對

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本太太碰到丈夫外遇堅決離婚，未料對方卻不斷死纏爛打。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本太太碰到丈夫外遇堅決離婚，未料對方卻不斷死纏爛打。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

有時在碰到離婚糾紛時，可能會有一方不願面對現實，會一直想辦法拖延，希望另一半打消分開的決定。有位日本女性，當初就碰到類似的離婚狀況，然而最終讓丈夫打消念頭的關鍵，竟然來自於女兒的犀利助攻。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名瑪莉的47歲女性，過去發現丈夫有外遇行為，因此暗中忍著蒐集證據，最後控告丈夫。雙方雖然因此分居，但瑪莉考慮還有兩位十幾歲的長女和兒子要養，於是針對贍養費問題進行協調。而在這段期間，分居的丈夫不斷回家，苦苦哀求能夠破鏡重圓。

瑪莉並沒有直接告訴孩子們要和爸爸離婚的原因，但十幾歲的小孩非常機伶，大該猜得出是什麼情況。有一回，丈夫又跑來向瑪莉要求和好，結果這下連女兒都看不下去，直接跟他說「爸爸，你也鬧夠了，還是乖乖離婚吧。媽媽雖然沒有說是你的錯，但我知道是你背叛了我們喔」。

女兒還加碼說「我以後不想跟爸爸這樣的人結婚」、「你離婚的話，不就能去找你喜歡的人了」，一針見血的言論讓父親是啞口無言，最後接受瑪莉離婚的要求。不過離婚之後，前夫似乎仍誤會瑪莉還對他抱有感情，但對瑪莉而言，可是非常認同女兒所說的話，已經完全不想再見到這個人了。

外遇 日本 離婚

延伸閱讀

見觀光客有難出手當翻譯解圍 對方光速折回送她「驚喜謝禮」

從小成績優秀「考上東大」 日藝人揭母親教育只有一心法

人妻咬牙買房哪裡都好 「問題出在天花板」釀濺血意外

職場外遇對象約她過節賞夜景 一聽地點傻眼「毫無危機意識」

相關新聞

丈夫外遇又死纏爛打不離婚 女兒看不下去一番話讓他無言以對

有時在碰到離婚糾紛時，可能會有一方不願面對現實，會一直想辦法拖延，希望另一半打消分開的決定。有位日本女性，當初就碰到類似的離婚狀況，然而最終讓丈夫打消念頭的關鍵，竟然來自於女兒的犀利助攻。

律師夫叮嚀「多喝水」…孕妻疑心暗中調查 驚覺遭7次下藥險害流產

美國德州發生一宗人倫慘案，一位律師倒水給自己的孕妻喝，但妻子卻因此而感到身體不適，在暗中調查後發現，自己的老公竟然在水中偷偷下藥，企圖使她流產。

吉隆坡交通塞車夢魘 連馬來西亞人都害怕

一份曾評比全球城市交通壅塞程度排行顯示，英國倫敦是最塞車城市，馬來西亞首都吉隆坡雖位居第143名，但如遇交通巔峰時段，塞...

索尼6億買下麥可傑克森歌曲半數版權 天王遺產估值將破12億

知情人士指出，影視娛樂巨擘新力索尼(Sony)已同意斥6億元巨資，買下已故搖流行樂之王麥可傑克森(Michael Jac...

荷蘭93歲前總理 牽手結褵70年妻子安樂死

英國衛報報導，荷蘭前總理艾格特(Dries van Agt)與結褵70年的妻子尤金妮(Eugenie)日前手牽手一起接受...

威力無比、歡樂無限：符合中國文化又獨樹一幟的木須龍

木須龍（Mushu）是迪士尼經典動畫電影《花木蘭1》和《花木蘭2》的重要角色，也是迪士尼成功打造的中國圖像角色IP。木須龍問世已逾二十年，雖然只在上述兩部動畫電影，和動畫影集《米老鼠群星會》（House of Mouse, 2001-2003）出現過，但形象和角色設定深植人心。2020年真人版電影《花木蘭》將這個角色刪除時，還引起一番波瀾。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。