日本滑雪意外多 世界級好手也難逃...日警方揭可能因素

日本因為航程短、便利性高，一直是台灣人出國滑雪首選。只不過，元月以來，竟五天內傳出兩起台灣人赴日滑雪，卻不幸罹難的意外，引起各界關注。近年，日本的外國滑雪客逐漸增加，相關事故率卻也跟著攀升，為什麼？

一望無際的純白雪景，是在合歡山滑雪場退場後，台灣再難看到的美景。不過，只要搭機兩三個小時，就可以飛往日本，徜徉在廣袤無垠的冰雪世界了。就是因為如此便捷，台灣興起一波赴日「滑雪熱」。

日本觀光廳《訪日外國人消費動向調查》推估，2018年，台灣赴日滑雪人數為18.3萬人，排名第二，五年內成長225％。與人數最多的中國大陸相比，僅少6000人。

日本國土交通省2019年發布「平成30年宿泊旅行統計調査」指出，台灣人最常去的旅遊目的地，第一名是東京，第二名就是「滑雪勝地」北海道。可見，對「一雪難求」的台灣人來說，滑雪具有無可取代的魅力。

另外，日本有天然的粉雪（powder snow），質地蓬鬆，是許多好手夢寐以求的滑雪天堂。除了滑雪本身，旅客還可以泡溫泉、賞雪踏青、享受日本料理等，讓滑雪成為外國觀光客去日本的重要體驗之一。

日本有天然的粉雪，質地蓬鬆，是許多好手夢寐以求的滑雪天堂。示意圖，圖片來源／Ingimage。

國內滑雪客人數下跌，力拚國際競爭力

雖說近年日本滑雪產業在國際上知名度大增，但實際上，日本滑雪場當前的光景，完全無法與30多年前的盛況比較。根據《東洋經濟》報導，日本國內的滑雪熱潮在1992年來到頂峰，創下1860萬人紀錄，此後便一路下滑，2013年僅剩770萬人，2021年再降至280萬人，是全盛時期的1／6。

相較之下，日本觀光廳數據指出，疫情前外國滑雪客持續增加，2018年估計達96萬人，較2014年翻了一倍。不僅如此，從平均消費分析，外國遊客的滑雪和單板滑雪的花費約為22.5萬日圓，比遊客平均開銷多出約七萬日圓。

聚焦在全球頗負盛名的長野「白馬谷滑雪度假村」，當地旅遊局數據指出，疫情爆發前的2019～2020年雪季，共有約130萬觀光客湧入，擠滿當地十個滑雪場。其中，外國遊客約為37.5萬人，占比近三成，若與十年前比較，人數成長更上看十倍以上。

其中，重要的推銷與宣傳助力，源自於2018年的平昌冬季奧運，讓日本滑雪產業正式登上國際舞台。

日本觀光廳也藉此機會，進一步吸引外國旅客到訪，希望振興滑雪市場。2019年底，成立「改善滑雪度假村投資環境研究委員會」（スノーリゾートの投資環境整備に関する検討会），邀集金融機構專家、地方政府，共商滑雪場投資的瓶頸，以提高國際競爭力。2020年4月發布報告，針對滑雪度假村、滑雪路線提出改善方向。

熱愛「山岳滑雪」，國外滑雪客事故增

不過，這片吸引眾多觀光客的皚皚白雪，卻隱藏致命危機，尤其人生地不熟的外國遊客，更容易不小心在山中迷失方向。

其中，許多遠道而來的外國滑雪客熱愛挑戰「山岳滑雪」（backcountry skiing），前往偏遠山區，探索未開發的滑雪路線，正是導致意外頻繁發生的原因之一。日本警察廳數據指出，2018年，有61名外國遊客，因前往偏遠山區滑雪而失蹤，占整體外國人在山區走失案例的54％。2019年下降至50人（占整體48％），2020年因旅遊禁令，失蹤數為31人，占比卻高達73％。

同樣的狀況，也發生在頗負盛名的滑雪勝地長野，《朝日新聞》報導指出，上一個雪季（2022／12～2023／3），北阿爾卑斯山與八岳山脈，共發生58起高山事故， 其中有九人死亡、68人受困，創五年新高。進一步分析山岳滑雪的事故率，共有22名滑雪者在偏遠山區走失，其中11名是外國人，比率達50％，創過去五年來新高。

其中，最引起國際關注的案例。2023年1月底，前美國自由式滑雪世界冠軍斯梅恩（Kyle Smaine）前往北阿爾卑斯山脈「山岳滑雪」，享受日本鬆軟的粉雪，卻不幸遇上雪崩罹難。

國家安全規範缺乏，遊客意識不足

為何就連世界級滑雪好手，也難逃日本野外滑雪意外？《路透社》報導，在2023年初發生一系列滑雪意外後，日本警方、滑雪專家與政府官員，列舉可能的意外因素：滑雪文化差異、英文安全資訊缺乏、國家安全體系不足，導致外國導遊缺少訓練與規範，另外，許多遊客未遵循滑雪場規範，也是原因之一。

在歐美等具有悠久「山岳滑雪」歷史的國家，相關的資訊與管制都更完善，例如在偏遠山區登山口提供二維碼，民眾可掃描，以獲得及時資訊。

然而，當前主要提供雪崩相關訊息的「日本雪崩網絡」（Japan Avalanche Network），雖每日更新資訊，也提供英文介面，但部分資訊仍以日文顯示，在外國遊客中的普及度，恐怕還需提升。

另一方面，日本警方、滑雪場管理員也抱怨，外國滑雪客往往不遵循告示，擅自闖入標有「禁止入內」的區域，或是未按照規定繳交「登山計畫」，顯示遊客安全意識不足，日本政府可能也應加強相關違規的取締與罰則。

「山岳滑雪的責任必須自行承擔，」一位長野縣政府山地和高原旅遊部門代表，接受《朝日新聞》訪問時指出，這遠遠不只是個人責任，「但在日本，民眾必須提交登山計畫。一旦有人受困山中，需要出動警察與救難隊營救。」

為此，長野縣政府和長野縣山地防災協會在1月底的雪崩災難後，製作了英文版安全指南影片，標題為「在山岳滑雪保持安全」（Staying Safe in the Backcountry），聘請專業的滑雪導遊解說，警告遊客不要偏離官方規範的滑雪路線，也不可擅闖限制區，若不熟悉當地環境，務必請合格的嚮導陪同。

與影片搭配的文章，也解說如何申請登山計畫，以及需要注意的雪崩跡象等資訊。長野警方未來計畫在社群平台X上，及時提供冬季登山資訊，另外，也將開設20個登山諮詢中心，希望盡量降低事故發生機率。

雖說外國旅客湧入，可以為日本滑雪場帶來更多錢潮，有望重回過往榮景。不過，相對應的安全規範也應配合國際文化調整，與時俱進。

（本文出自2024.01.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）