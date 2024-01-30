巨星也難逃深偽技術！女性成AI色情目標 泰勒絲也遭殃還驚動白宮

社群平台日前出現美國天后泰勒絲人工智慧深偽的不雅照片，不僅觸怒眾多粉絲，更驚動白宮！專家指出，AI深偽技術的目標不僅限於名人，所有人都可能是受害者，建議將個人資料保密，將照片從公開設為隱私，以降低照片被盜用的風險。

天后也遭到深偽

《BBC》報導，



日前，有網友透過人工智慧的「深偽技術」，製作美國天后泰勒絲（Taylor Swift）的性愛虛假照片，在社群平台「X」上廣為流傳。X已禁止搜尋「Taylor Swift」的名字。X 的業務營運主管貝納羅赫說，這次考量到安全與隱私的「臨時行動」。

該事件也引發白宮的注意，白宮新聞秘書讓皮埃爾表示，「執法不力對許多婦女與女孩的傷害特別大，因為她們常常是網路騷擾與欺凌的目標」。她補充說，應立法解決人工智慧在社群平台上面濫用的情形，業者本身也應該要有自律規範。

可設定隱私自衛

《CNN》報導，人工智慧方興未艾，隨著功能與使用範疇擴張，「深偽」的照片影片也變得真假難辨，包括學齡前兒童到成年人都深受其害。世界各地都有年輕女性指出，她們被人工智慧仿造的影片，已經在同學之間流傳開來。

數位調查機構「Memetica」負責人戴克表示，人工智慧工具的興起意味著任何人都可以輕鬆創造「深偽」的圖片或影片，且開源平台中還存在著更多工具，包括那些未經審核的、有安全疑慮的人工智慧模型。

許多國家與美國多州政府都已祭出法規，訂「深偽」影片為犯罪行為，但要全面打擊該產業仍有諸多困難。電腦安全專家喬納斯表示，建議民眾可以將個人資料保密，設定僅與好友共享照片，因為「你永遠不知道誰會查看你的個人資料」。

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