快訊

開唱時間點曝光！周杰倫被爆將在台北大巨蛋開演場會 遠雄集團發聲了

新地標「台北天空塔」被爆掏空又涉陸資 經濟部說話了

巨星也難逃深偽技術！女性成AI色情目標 泰勒絲也遭殃還驚動白宮

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
日前社群平台出現美國天后泰勒絲人工智慧深偽的不雅照片，不僅觸怒眾多粉絲。（Photo by Eva Rinaldi in Flickr under C.C. License）
日前社群平台出現美國天后泰勒絲人工智慧深偽的不雅照片，不僅觸怒眾多粉絲。（Photo by Eva Rinaldi in Flickr under C.C. License）

社群平台日前出現美國天后泰勒絲人工智慧深偽的不雅照片，不僅觸怒眾多粉絲，更驚動白宮！專家指出，AI深偽技術的目標不僅限於名人，所有人都可能是受害者，建議將個人資料保密，將照片從公開設為隱私，以降低照片被盜用的風險。

天后也遭到深偽

BBC》報導，

日前，有網友透過人工智慧的「深偽技術」，製作美國天后泰勒絲（Taylor Swift）的性愛虛假照片，在社群平台「X」上廣為流傳。X已禁止搜尋「Taylor Swift」的名字。X 的業務營運主管貝納羅赫說，這次考量到安全與隱私的「臨時行動」。

該事件也引發白宮的注意，白宮新聞秘書讓皮埃爾表示，「執法不力對許多婦女與女孩的傷害特別大，因為她們常常是網路騷擾與欺凌的目標」。她補充說，應立法解決人工智慧在社群平台上面濫用的情形，業者本身也應該要有自律規範。

可設定隱私自衛

CNN》報導，人工智慧方興未艾，隨著功能與使用範疇擴張，「深偽」的照片影片也變得真假難辨，包括學齡前兒童到成年人都深受其害。世界各地都有年輕女性指出，她們被人工智慧仿造的影片，已經在同學之間流傳開來。

數位調查機構「Memetica」負責人戴克表示，人工智慧工具的興起意味著任何人都可以輕鬆創造「深偽」的圖片或影片，且開源平台中還存在著更多工具，包括那些未經審核的、有安全疑慮的人工智慧模型。

許多國家與美國多州政府都已祭出法規，訂「深偽」影片為犯罪行為，但要全面打擊該產業仍有諸多困難。電腦安全專家喬納斯表示，建議民眾可以將個人資料保密，設定僅與好友共享照片，因為「你永遠不知道誰會查看你的個人資料」。

【更多精采內容，詳見

影片 社群 美國 白宮 X 泰勒絲

延伸閱讀

史上最貴 泰勒絲加持 超級盃票價飆到9800元 連富翁也三思

超級盃／為男友凱爾西加油 泰勒絲必從日本衝回賭城

為愛天涯！泰勒絲東京巡演隔天超級盃 她能趕上賽事為男友打氣嗎？

拜登競選團隊 盼獲得流行天后泰勒絲背書

相關新聞

稱佛羅倫斯像妓女「要變回處女很難」 學院美術館館長不當比喻挨轟下台

英國衛報報導，義大利佛羅倫斯素有文藝復興之城的美名，每年世界各地的觀光客絡繹不絕，然而大眾旅遊盛行也讓不少在地人頗有怨言...

不只賺快錢！大馬發展低成本AV產業 妹子下海只因對丈夫「那方面」不滿意

說到成人片，許多人會想到日本的AV產業，不過近年來馬來西亞也以低成本製作進軍AV界，吸引許多年輕女子下海成為AV女優。有人是為了賺取更多零用錢，也有人是對丈夫的「床上功夫」不滿意，雖然收入沒有特別可觀，卻也讓不少女子甘願「入坑」。

脫衣救村莊：瑞典寡婦村的「裸體月曆」公益募資

記得2003年的電影《辣嬤寫真》的劇情嗎？一個英國小鎮的婦女為了替當地醫院籌募善款，發起推出裸體寫真月曆的計畫，裸體月曆的計畫在當地甚至全國引起軒然大波，讓參與裸體月曆的婆婆媽媽們面臨了不同的考驗與挑戰。

日本人口持續集中東京圈 淨遷入回復至疫情前85%

日本總務省今天根據戶籍登記（住民基本台帳）發布2023年人口遷移報告，遷入「東京圈」超過遷出人口數的「淨遷入」數為12萬...

清晰影像曝光！韋伯望遠鏡釋出新照片 19個螺旋星系揭恆星形成新線索

天文學家今天新公布一組韋伯太空望遠鏡拍攝的照片，清晰呈現銀河系附近的19個螺旋星系，為恆星形成、星系結構和演化提供新線索

巨星也難逃深偽技術！女性成AI色情目標 泰勒絲也遭殃還驚動白宮

社群平台日前出現美國天后泰勒絲人工智慧深偽的不雅照片，不僅觸怒眾多粉絲，更驚動白宮！專家指出，AI深偽技術的目標不僅限於名人，所有人都可能是受害者，建議將個人資料保密...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。