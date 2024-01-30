不只賺快錢！大馬發展低成本AV產業 妹子下海只因對丈夫「那方面」不滿意

說到成人片，許多人會想到日本的AV產業，不過近年來馬來西亞也以低成本製作進軍AV界，吸引許多年輕女子下海成為AV女優。有人是為了賺取更多零用錢，也有人是對丈夫的「床上功夫」不滿意，雖然收入沒有特別可觀，卻也讓不少女子甘願「入坑」。

根據外媒《中國報》報導，大馬近年來出現不法組織打算向日本看齊，以低成本製作進軍AV界。在沒有製作人員、工作室及專業設備的條件下，不法組織不再拘泥於傳統形式的燒錄成色情光碟進行販售，而是透過招攬妓女或自由業者，透過智慧型手機拍攝約10分鐘左右的影片，在社群媒體及黑暗網站進行販售。

消息指出，不法組織用手機拍完影片後，會先在社群媒體釋出一個短視頻版本，若接獲買家私訊，再以最低售價35令吉（約新台幣227元）賣出完整版。

曾買過這類色情片的20多歲男顧客阿敏受訪時透露，片中的「女優」多為自由業者，只要與不法組織約好時間地點並談好價格，就可以發生性關係，然後被拍成影片賣出去。阿敏透露，相關行業已存在一段時間，暗網交易更是稀鬆平常，且女優的收入會跟訂閱人數成正比，他推估一部AV視頻可賺進馬幣數萬令吉（約新台幣64856元起跳）。

另外，自大學時期就開始下海拍片的女子伊利絲也告訴當地媒體，她是通過友人介紹踏進這個產業，一開始只是抱持著隨便拍一拍賺取零用錢的念頭，後來開始在鏡頭前以不露臉的方式全裸上陣，甚至邀請男友一起入鏡。

伊利絲坦言，這種賺快錢的方式，的確容易讓人上癮，10部成人片可賣100至350令吉（約新台幣649元到2270元）不等，目前已經和男友一起累積了零零總總的「作品」，每月也固定有2500至3000令吉（約新台幣16214元到19457元）進帳。

除了賺錢，另一名女子莎麗提到，由於她對丈夫的「性能力」感到失望，於是選擇下海出售自己的裸照和AV視頻，但她的原則是不提供性交易。莎麗說，她每天都會上傳不同角度的裸照，以10張為單位進行販售，售價100令吉（約新台幣649元），不僅可以享受網友對她身材讚嘆，還可以賺取外快，簡直一舉兩得。