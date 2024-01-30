馬斯克也這樣留！連鎖美髮店老闆揭「成功人士」2大髮型特徵 整潔是關鍵

除了學識、能力及態度之外，許多商業成功人士也很注重自己的形象管理，若能給予客戶良好的第一印象，必會對事業的發展有所幫助。近日一位日本美髮師便在媒體上分享，以他的角度來看，那些在事業上獲得成就、並且擁有大筆財富的人，在髮型上有甚麼共同特徵。

目前經營10間男士專門美容院的美髮師川口達也近日在日媒《日刊SPA！》上分享，他認為在商業上想獲得成功，有許多因素十分關鍵，其中一個便是給人的第一印象，而「髮型」則能大幅左右一個人在外貌上的第一印象。

川口表示，自己以美髮師的身分接觸過很多客人，因此對於如何在公司裡出人頭地、在生意上獲得成功的方法也略知一二，他發現，從髮型的角度觀察，這些成功人士都有2個相同特徵。

1. 將額頭露出來

川口先以商業上的名人舉例，如以旗下服裝品牌UNIQLO為人所知的迅銷公司社長柳井正、樂天集團創辦人三木谷浩史、美國企業家馬斯克等等，許多企業領導人多留著能清楚看到額頭的髮型。

美國企業家、特斯拉執行長馬斯克同樣留著能清楚看到額頭的髮型。路透

除此之外，川口表示，歷任的日本首相大多也是同樣髮型，露出額頭會使人看起來更有自信，能更好地指揮團隊、和外部交涉，若想要加深作為領導人的印象、或是讓外貌看起來更整潔，川口十分推薦這個髮型。

川口表示，如果對於完全露出額頭感到不習慣的話，「短劉海」也是不錯的選擇，可以在掌握領導者魅力的同時，增添一些柔和印象，假如仍想保留長劉海，也可以在上班時再將頭髮梳上去、或者只露出一部份額頭。

2. 鬢角、後髮際乾淨整潔

川口表示，若只單純將額頭露出來，但瀏海之外的部分並未打理、留得太長的話，在外觀整潔上容易被扣分，適當地剪短耳多周圍的鬢角、後腦杓髮際也十分重要，川口表示，總體而言，擁有整潔、清爽的髮型才是最大關鍵。