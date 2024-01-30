投手也有狂野或膽小！王牌教練吉井理人：根據職棒選手性格改變指導法

文／吉井理人

就我至今為止的經驗，職棒選手的性格，大致可以分成六個要素。分別是「強勢」、「膽小」、「大膽」、「慎重」、「冷靜」、「率直」。

我認為最理想的狀態，是慎重搭配冷靜，但在需要自己決定戰術並付諸行動時，能夠兼具大膽和勇氣的選手。

反過來說，膽小而無法執行戰術的選手，可就不妙了。

以過去日本火腿隊的球員來講，武田久投手雖然有時會產生負面思考，但也會冷靜慎重地思考最佳策略，且要執行時，就會鼓起勇氣大膽實踐。

同樣身為終結者，也有像吃了熊心豹子膽，又直來直往的類型。我也曾是那樣的類型，將「衝就對了」奉為圭臬。像我這樣的類型，在狀況好時，任誰都拿我沒皮條，但因為缺乏慎重，所以慘敗的狀況也不少。

根據技術等級與育成階段的不同，理所當然得改變指導法。然而每個人的性格與型態有異，必須有相對應的調整方式。

■ 內向而容易糾結的人，必須讓他注意力往外轉移

好比說，大聯盟有一種人會被稱作「小雞」（chicken），泛指慎重而膽小的那些人。然而，一個人被稱作小雞，往往未必真的膽小，而是自己內心經常天人交戰的緣故。

以投手來講，在想著不壓制住對方不行時，為了投出完美的一球，腦中揣摩得這樣抬腳，把手舉到這個角度，把這個球種好好塞進這個位置。但就是想太多了，讓自己沒辦法百分之百發揮，結果被對手狠狠修理。從外人來看，這樣的投球就像是因為害怕，使得動作縮在一團的樣子，所以才會被揶揄成小雞。

內心習慣天人交戰的投手，指導起來非常困難。如果跟他提點投球動作，說這裡手肘應該要再往上一點，他就會變得只專注在自己的手肘上。過度在意下，反而忽視其他部分的動作，結果亂成一團。最終力量無法順利灌入球內，只能投出軟趴趴的球而被痛擊。

如果要他改善抬手肘的問題時，就不能直接講手肘，而是說「像排球殺球一樣揮臂」、「像網球發球一樣」。有的選手在提點時，若是別讓他注意力放在自己身體上，就不會產生過度在意的狀況。這是運動心理學的一環，教練則必須具備能夠像這樣轉換說法的技術。

其他還有「像拉扯絲線般控制球」、「像開槍一樣發射」等等，如果沒打過棒球就不知道在講什麼的形容法。但不是說都要採用比較模糊的字眼，而是為了讓內心的糾結能夠往外轉移的說法。

有的選手比起理解言詞，用想像的方式進行修正，更能自然地帶動身體。

■ 面對具備「狂野的勇氣」的人，得先讓他做出最壞的打算

靠著「狂野的勇氣」站上場，和過去當終結者的我一樣，全憑氣勢在投球的類型，會完全不受當下的氣氛影響，內心只會想著「逃避就輸了」，打算一決勝負。這種人若是慘敗，也會造成球隊的重創。如何有效的指導這種人，則是讓對方設想好「最糟的狀況」變成怎樣。

首先，先說如果什麼球丟到什麼地方，就一定會被轟出全壘打，使得球隊落敗。想好最糟的球路是哪顆，要對方無論如何千萬別這樣投。預先摒除掉最糟的打算之下，再告訴對方要怎麼安排合適的投球順序。一旦決定了，就強調要放膽一決勝負。這樣的指導法，就能降低慘敗的風險。

碰到危機時，任何人或多或少都會亂了套。儘管如此，也必須徹底教會對方，不能說隨便啦，大概投這投那就可以了。身在職棒的選手，這類型的人意外還不少。至於為什麼，或許是因為大家都才華洋溢，曾經靠這招就能打敗對手吧。

■ 對膽小的人，採取能讓他產生「上吧」積極心態的指導法

能夠發光發熱的選手，常常都有膽小的時候。例如前面提過的武田久，就是儘管膽小，但要是自己決定好了戰術，就能夠放膽去投的類型。在我看來，被稱做「大魔神」的佐佐木主浩投手，或許也是同個型態。

雖然抱著忐忑的心情站上投手丘，但決定好要怎麼投，就具備放膽去丟的勇氣。特別是後援投手，這類型常常都能脫穎而出。

之所以如此，正是因為膽小，所以早就習慣設想好各種狀況，並從中挑選最理想的方案。儘管膽小畏縮的選手會讓人有些頭疼，但對我而言，和「不管啦直接拼了」的選手比起來，能退一步思考才是長處。

因此，必須採取能讓這種選手在勝負關鍵時，能夠轉為積極心態，放膽向前的指導法。不管看起來是如何膽小的選手，把他教成能夠懂得積極向前的態度，是身為教練的使命。

■ 讓人具備不畏失敗、敢於不斷嘗試的態度

我認為，真正不好的性格，是畏縮不前。就是說著「反正我一定沒辦法怎樣」，對自己評價過低的類型。

擁有那種負面情緒的選手，無法產生想變得更出色的向上心態。

《最好的教練，不給答案：打造日本第一的最強領導法，日本冠軍教練不藏私的執教指南》作者：吉井理人 譯者：科科任 圖片提供／堡壘文化 明明能夠辦到，卻不願意那麼做。在被打倒的時候因為創傷，而產生躺平算了的類型，才是我所謂真正性格不好的選手。這類的人不管怎麼指導，都沒辦法產生效果，建議球團最好快點交易掉比較好。

我在教導少棒球員時，經常告訴他們：「身為棒球選手，因為害怕失敗就不去嘗試，才是最難看的。」

這是希望他們在未來，能成為努力找尋對自己最合適的作法，並且有勇氣加以付諸實行的選手。

失敗了再改善。不斷重複這個過程，就能像佐佐木一樣，從各種選擇中找出最理想的道路。為了達到那個境界，則需教練督促，讓對方持續不斷嘗試。

這些話除了想對小學生說，也想傳達給年輕的職棒選手，以及年輕的社會人士。

（本文出自《最好的教練，不給答案：打造日本第一的最強領導法，日本冠軍教練不藏私的執教指南》作者：吉井理人 譯者：科科任）