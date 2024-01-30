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婚禮前48小時…岳母激戰女婿！人妻婚後2年才知真相淚崩

香港01／ 撰文／田中貴
任何人飲酒記得量力而為，尤其是男性。示意圖／ingimage
任何人飲酒記得量力而為，尤其是男性。示意圖／ingimage

任何人飲酒記得量力而為，尤其是男性。外國1名女子在網路分享，自己和男友決定結婚，女方母親暫時搬過來同住準備婚禮事宜，他們在婚禮前48小時各自出席單身派對，男方飲醉回家誤入未來岳母睡房發生性關係，隨後扮作無事結婚。

2年後丈夫出於愧疚承認當年做錯事，人妻又驚又怒，致電母親質問，但對方否認事件，甚至聲稱當年遭到準女婿強迫。網友紛紛留言「揭露，讓他們沒面子」、「似是岳母佔了醉女婿的便宜」、「離婚吧！」。

原po在「Reddit討論區」表示，自己母親私生活不檢點，經常和其他異性調情約會，被當時男友和原po引為笑柄，男友笑說不認為她母親有魅力。隨後兩人決定結婚，未來岳母因為幫手準備婚事，所以暫時搬過來和他們同住，在婚禮前48小時，原po和未婚夫各自出席單身派對。

凌晨約3時，原po回家發現未婚夫不在房中，於是發送短訊，但無人回覆，她以為未婚夫仍和兄弟繼續消遣，所以沒有理會便休息。到了翌日早上，未婚夫返房，聲稱由於飲醉，所以未能即時回家，原po知道對方並非經常飲酒，可能準備婚事感到壓力，所以放縱自己，之後他們按照計劃結婚。

但2年後不知發生何事，丈夫愧疚承認當晚飲醉後進入岳母房間，兩人繼而發生關係，趁樓主熟睡時離開房間和住處，再扮作回家。

原po頓時晴天霹靂，隨後致電母親，向她表示「丈夫告訴了我一切」，母親花了數分鐘假裝不知道樓主意思，甚至否認一切，一時聲稱女婿編造，一時聲稱被女婿強迫。原po知道對方拒絕承認，而且不想承擔任何責任或道歉，因而感到煩厭掛斷電話。

原po當場痛哭，形容自己「完全迷失」、「失去了生命中最重要的兩個人」，可能丈夫當時受到酒精影響，但始終無法改變事實，兩人過去兩年表現到若無其事，自己則「像傻瓜一樣」，都不知道日後如何向親友解釋離婚原因。

多名網友紛紛留言「揭露，讓他們沒面子」、「似是岳母佔了醉女婿的便宜」、「離婚吧！」、「好過份！」、「好難再回頭」。相關貼文於2年前發布，近日再度流傳。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》

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