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逃亡半世紀 日炸彈客桐島聰病逝

聯合報／ 記者雷光涵／綜合報導
被警方通緝近半世紀的企業炸彈客桐島聰廿九日因胃癌末期過世，他的通緝令都還貼在公告欄。（歐新社）
被警方通緝近半世紀的企業炸彈客桐島聰廿九日因胃癌末期過世，他的通緝令都還貼在公告欄。（歐新社）

日本警方通緝近半世紀的企業炸彈客桐島聰廿九日因胃癌末期過世。據指出，桐島生前用「內田洋」假名在工地工作，認識他的人說，「小內」不主動與人攀談，但講話口氣溫柔。人們得知他是犯下一連串炸彈攻擊案的嫌犯，大為吃驚。

桐島過世前一年被醫師告知罹癌，疑未做規律治療，最近身體不適，由同事陪同到鎌倉市內醫院就診。由於沒有健保卡等，為自費就醫，且對院方揭露自己就是通緝犯桐島聰，表示想用本名迎接最後一程。桐島在醫院短短四天過世，享年七十歲。

警方調查發現，他以內田洋的假名在神奈川縣藤澤市的工務店工作約四十年，因為沒有身分證件，無法開戶，數十年來都領現金。通緝照片中，桐島戴黑框眼鏡，後來認識他的男子說，現在他戴的是有色鏡片，與通緝照相比，瘦了很多。

一名男子說，桐島會和工作夥伴開玩笑，彼此關係不錯，大家叫他「小內」。他留著濃密的鬍子，沒看過他騎車或開車。附近居民表示，桐島住在土木公司附近的一棟二層樓住宅。

桐島聰當年為「東亞反日武裝戰線」成員，一九七四年到一九七五年犯下一連串炸彈攻擊案。警方沒有他的指紋，現在要透過家屬的ＤＮＡ來確認他是否真的是桐島聰，若經確認警視廳公安部可能會書類送檢結案。

一九七五年四月十八日，還在念大學的桐島在東京銀座的韓國產業經濟研究所入口處裝設土製炸彈，隔天凌晨引爆造成建物毀損，隨即被警方通緝。由於兩名共犯逃亡國外，日本刑事訴訟法規定，三人的通緝追訴時效一起暫停，所以桐島的通緝至今尚未解除。

通緝 炸彈 日本

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