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遇寒流連凍7天 越南山區共有270頭牛隻死亡

中央社／ 河內29日專電
越南過去一周遭遇寒流，高山氣溫甚至在攝氏零度以下。越南中央預防自然災害指導委員會表示，北部和中北部山區共計有270頭牛在嚴寒天氣中死亡。圖為一對夫婦欣賞越南胡志明市的天際線。美聯社
越南過去一周遭遇寒流，高山氣溫甚至在攝氏零度以下。越南中央預防自然災害指導委員會表示，北部和中北部山區共計有270頭牛在嚴寒天氣中死亡。圖為一對夫婦欣賞越南胡志明市的天際線。美聯社

越南過去一周遭遇寒流，高山氣溫甚至在攝氏零度以下。越南中央預防自然災害指導委員會表示，北部和中北部山區共計有270頭牛在嚴寒天氣中死亡。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，位於越南北部的諒山（Lang Son）牛隻死亡數量最多，共有123頭。回顧前年冬天，諒山當時有上千頭牛在寒冷的天氣中死亡。

主責的官員表示，在寒流來襲之前，已經指示民眾為牛隻保暖，以及備好存糧。

雖然提前做宣導，但一周以來諒山的氣溫驟降至攝氏4至7度，高山上甚至出現攝氏零下低溫。牛群沒有足夠的糧草，一些人甚至還將牛野放在戶外。

當地主管機關考慮補助這些受災戶。官員表示，多數死亡的牛隻本身就比較虛弱，因此不太耐寒。

越南北部過去6天都是嚴寒天氣，白天平均氣溫低於攝氏13度，其中有一些地方連續4天低溫都在攝氏10度以下。

報導指出，越南北部地區氣溫已開始逐步回升，不過部分山區還會繼續冷2到3天。

越南 氣溫 寒流 低溫

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