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成本高漲紛紛倒閉！日本拉麵店嘆外國客「慢慢吃」反不利經營

聯合新聞網／ 綜合報導
日本拉麵店靠拼翻桌率生存，卻苦惱外國觀光客老是在店內慢慢享用。圖片來源／ingimage
日本拉麵店靠拼翻桌率生存，卻苦惱外國觀光客老是在店內慢慢享用。圖片來源／ingimage

拉麵日本代表性的美食之一，日本觀光廳2020年「訪日外國人消費動向」調查報告中指出，最受到訪日外國觀光客滿足的食物，第一名是「肉類料理」，第二名就是拉麵，第三名則是壽司。然而即使在世界擄獲了廣大粉絲，卻有許多日本拉麵店碰上成本高漲的問題，撐不下去宣布倒閉。

根據日本媒體「日刊現代DIGITAL」報導，「東京商工研究」調查發現，去年負債超過1000萬日幣（約相當於新台幣211萬元）而宣布倒閉的拉麵店，總共有45家，是再前一年的2.1倍，也創下2009年以來的最高紀錄。而這樣的數字，很可能只是冰山一角。

日本拉麵店碰到的困境，在於電費、瓦斯費、食材等等價格都大幅攀升。許多拉麵店也因為人力不足，被迫提高人事費用等等，造成成本大幅增加。本來就屬於靠薄利多銷經營的拉麵店，變得必須追求翻桌率，才能想辦法賺回本。

然而，有些店家紅了之後，雖然或許會產生排隊人潮，但可能也同時帶來在店內打卡朝聖，用餐時間較久的客群，或者是男女老幼偕伴來店慢慢吃，結果讓翻桌率下降。比較起來，一些單價比較便宜，主打男性單人客群的店面，往往一餐吃下來只要十分鐘就解決，總利潤還比較高。

而以一般外國觀光客來說，都是偏打卡或偕伴前來，選擇慢慢享用的客人較多。儘管願意遠道而來光顧，讓店家感到十分窩心，但對現實面來講，反而成為不利經營的阻礙。

拉麵 日本

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