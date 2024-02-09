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回老家吵翻天！母親小心機「櫃子挪動一點」 竟讓孩子自動安靜

聯合新聞網／ 綜合報導

年節期間，不少人都會帶著一家大小回老家團圓。然而有時小孩子太興奮，在老家吵吵鬧鬧的，或許容易產生一些問題。有一位日本網友的母親，巧妙利用了孩子的心裡，避開孩子們吵鬧的狀況，讓許多人直呼根本是天才般的策略。

一位日本網友的媽媽運用巧思，讓返回娘家的孩子自動安靜下來。圖擷自twitter
一位日本網友的媽媽運用巧思，讓返回娘家的孩子自動安靜下來。圖擷自twitter

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「ebisdani」最近分享，他在跨年回老家的時候，媽媽特別移動了家中的櫃子，空出一道縫隙。他詢問母親這麼做有什麼特別的用意，母親回答這是防止孫子來造訪時，可能會產生意外的措施。

這位網友感到不解，母親則進一步解釋：孩子回來時，常常在屋子內跑跑跳跳的，因此容易出狀況。但特別設計這一道縫隙，孩子看到就會好奇鑽進去，自然能夠安分下來。如此巧思也讓網友笑稱，這根本是出於細心照護，而設下的一個陷阱。

其他網友也紛紛回應「不知道有這招！非常有參考性」、「小孩子完全中招了好好笑」、「真的很愛鑽這種小地方」、「超棒的隱匿場所」、「確實小時候就愛藏在這裡」、「媽媽根本謀士」、「這就是先人的智慧嗎」、「立意良善的陷阱」、「太天才了」、「就像貓咪一樣」。

小孩 日本 春節返鄉

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