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錢都歸老伴管她卻失智纏身 退休男空有千萬資產卻領不出來

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本男性因為老伴失智，使得財產竟被凍結。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本男性因為老伴失智，使得財產竟被凍結。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

不少人上了年紀，常常都有失智的問題纏身。而如果發生症狀時，沒有緊急採取相關措施，往後可能在許多方面造成影響。除了人身健康方面之外，甚至連財產的管理上，都可能產生問題。

根據日本媒體「THE GOLD ONLINE」報導，一位化名A先生的63歲男性，有一位大他四歲的妻子。妻子本來從事中階主管的職業，對花錢非常斤斤計較，像是外出時能走路就走路，午餐都盡量自己做便當等等。不過也因為夠省，使得A先生即使收入不高，但夫妻在退休的時候，手邊財產累積到了約9000萬日幣左右（約相當於新台幣1904萬元）。

趁著退休的時候，他們也從妻子的娘家那裡繼承土地，蓋了自己的家。本來以為或許可以就此過上悠閒的養老生活，不料到了後來，妻子脾氣變得越來越暴躁。儘管A先生一開始選擇先忍耐，但有次妻子自己看書沒收，結果發脾氣罵A先生亂丟的時候，讓他開始察覺到有問題。

於是A先生帶妻子去檢查，竟然發現她開始出現失智症狀。而麻煩的事情在於，由於家中的經濟都是由妻子掌管，因此許多帳戶、證券等等，也都是以妻子的名義申辦。如果不由妻子出面，就無法動用那些財產。

A先生只好硬著頭皮，帶著妻子到金融機關，表示自己身為丈夫，想要調度財產。然而，由於妻子失智狀況太嚴重，因此金融機關的相關窗口反而啟動風險程序，凍結了妻子的資產，讓A先生原先以為高枕無憂的退休生活，一下子陷入了困頓中，後悔當初應該及早察覺，並採取採取適當的財產管理措施。

失智症 日本 財產 資產

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