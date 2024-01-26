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任務完成了！火星直升機創新號成果超預期 NASA：飛行畫下句點

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
NASA今天表示，創新號已無法再飛，任務就此告終，但已比原訂時間長很多。 美聯社
NASA今天表示，創新號已無法再飛，任務就此告終，但已比原訂時間長很多。 美聯社

美國國家航空暨太空總署（NASA）的火星直升機「創新號」是首架在另一個星球上實現動力飛行的飛行器。NASA今天表示，它已無法再飛，任務就此告終，但已比原訂時間長很多。

綜合法新社與路透社報導，NASA署長尼爾森（BillNelson）在上傳到社群媒體的影片中說：「這真是悲喜參半的感覺，我必須宣布，創新號（Ingenuity）…已完成在火星上的最後一次飛行。」

NASA表示，創新號在倒數第2次飛行時，曾「緊急著陸」。在本月18日最後一次飛行中，創新號與火星探測車「毅力號」（Perseverance）失去聯繫，它準備降落時，正以離地約1公尺的高度飛行。

NASA表示，噴射推進實驗室（Jet PropulsionLaboratory）工程師第2天恢復了與創新號的聯繫，數天後拍攝的圖像顯示，其中一個碳纖維旋翼葉片受損。

NASA公布一張創新號機載攝影機所拍攝的影像，捕捉到創新號在火星表面上的影子，似乎能看出其中一個旋翼葉片損壞。

尼爾森說：「我們正在調查葉片撞擊地面的可能性。」

2021年2月，毅力號載著創新號登陸火星表面。這趟任務最初的計畫是在30天期間於火星上展開5趟短程飛行，後來演變成近3年約72次飛行的科學試驗。NASA表示，創新號多次飛行累積的總距離是原訂計畫的14倍。

創新號於2021年4月首度飛行，在火星表面離地39秒。NASA官員當時欣見這架重1.8公斤的太陽能動力飛行器達成的成就，認為這有助於為火星及太陽系其他地點的空中探索打造一種新模式，例如金星和土星的衛星泰坦（Titan）。

創新號外觀像是一個有4條腿的盒子，配有兩組旋翼，是專門為了在稀薄的火星大氣中飛行而設計；在這樣的大氣中飛行，比地球上的類似飛行器需要更多動力。

在首次飛行中，創新號依照計畫爬升到離地3公尺的高度，然後原地盤旋，並轉向96度，接著安全著陸。

創新號一開始就試飛成功，讓它能在火星上發揮更大的效用，並利用其微型攝影機協助毅力號偵察目標位置。NASA表示，創新號存續了近1000個火星日，當中也包括火星寒冷的冬季。

NASA表示，工程師將對創新號進行最終測試，並從其機載電腦下載剩餘的影像；目前毅力號距離太遠，無法拍到創新號最後的安眠之地。

火星 NASA 表面

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