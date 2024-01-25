釣魚弄傷沒理會 女子經歷55次手術恐截肢

英國一名女子和家人出門釣魚，不小心被釣魚線刺傷，剛開始以為只是小傷，沒想到最後卻造成嚴重感染，導致女子必須接受55次手術甚至可能截肢。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，40歲的米爾頓（Michelle Milton）在2019年時跟弟弟出門釣魚。沒想到旅行的第一天她就在岩石上滑倒，當時她口袋裡裝著尼龍釣魚線，釣魚線因跌倒刺進她的右腿。

米爾頓的大腿開始腫脹，她也開始發燒，但是她直到4天以後才到附近的醫院檢查。當時醫生開立抗生素要阻止細菌感染，但是米爾頓卻對抗生素產生抗藥性，導致醫生只能開刀處理。

過去4年多，米爾頓經歷55次手術，包含植皮、傷口沖洗、組織切除等。米爾頓的大腿因為這些治療而留下一個大洞，但這趟復原之路卻仍沒有結束。2019年12月醫護人員動了一個清潔傷口的手術，米爾頓認為是這個手術讓她的傷勢變得更嚴重。

米爾頓表示，過去幾年她過得非常痛苦，不能好好走路也沒辦法坐下。雖然身為兩個孩子的媽媽，她卻因為這個傷口根本沒有心力好好照顧孩子。她認為過去4年所進行的治療都沒有真的治好她，只是讓她反反覆覆的感染，她絕望地表示自己現在只希望能夠截肢，這樣她就不須再花那麼多時間跟金錢進出醫院。