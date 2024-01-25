人妻咬牙買房哪裡都好 「問題出在天花板」釀濺血意外

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聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本太太買下屋內高度僅220公分的房子，但丈夫卻因此撞到燈具受傷。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本太太買下屋內高度僅220公分的房子，但丈夫卻因此撞到燈具受傷。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

在購買不動產的時候，往往一下手，就是要住上好幾十年，甚至一輩子的事情。因此有什麼不滿意的地方，就算忍得了一時，卻也可能一直造成困擾。近來日本媒體，就報導了一則買房後悔的案例。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一位化名智子的40歲女性，目前是已婚狀態並有兩個小孩。五年前夫妻決定買房，於是智子在看過大概十間房後，挑中一家她覺得最滿意的物件。這棟房採光好，收納空間大，且建築年份夠新，學區也符合要求，讓智子非常期待。

唯一美中不足的地方，是這間房的天花板不高。一般日本公寓的天花板，都設計為240至250公分左右，但這間屋子的天花板卻只有220公分。且智子的丈夫身高接近180，在日本人中算是高的，因此有被壓迫的感覺。智子因此還去查詢法規，發現日本的規定裡，屋內高度必須設定在210公分以上，因此並沒有違法之處。

房仲勸智子說高度問題，住久之後或許就會習慣，如果一時猶豫，房子很可能就被其他人買走了。於是智子牙一咬，花了3200萬日幣（約相當於新台幣687萬元）買下這間房子。全家入住後，丈夫確實有產生空間的壓迫感，但他反過來安慰妻子，說這樣子開冷暖氣會更有效率，聲音傳達也更清晰，好處很多。

不料後來僅220公分高的房子內，再加裝40公分長的燈具後，剩餘高度就差不多等於丈夫升高。儘管丈夫平時都會留意閃過，但有一次仍不慎撞上燈具，造成流血的傷勢，嚇到了智子。後續雖然治療完畢，但目前入住幾年下來，這件事仍讓智子耿耿於懷，認為當初是不是應該挑選其他物件才好。

日本 丈夫 公寓 買房

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