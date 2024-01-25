人間悲劇！6旬父猝死2歲兒伴屍餓死 社工曾2度家訪未揭發惹爭議

人間悲劇！英國有名6旬父親被發現在家中猝死，其2歲兒子則餓死蜷縮伏在父親膝上。其後驗屍揭發父親死於心臟病，而男嬰則是被餓至脫水死亡，事件引來當地社會極大迴響，由於夫婦在去年聖誕節吵架後，母親一直未有回家，而家訪社工雖曾兩度上門探訪，惜因無人應門白白錯失搶救男嬰的機會，社工在第3次上門才發覺不妥，找房東開門揭發慘劇。母親崩潰痛哭指摘社會福利機構失職，可是惹來網友熱議，有網友批評母親：「怎可在孩子父親有心臟病的情況下，把孩子丟著，然後2星期也沒有聯絡對方？」。

綜合外媒報道，60歲父親肯尼斯（Kenneth Battersby）在1月9日被發現在英國的斯凱格內斯住所內猝死，其2歲兒子布朗森（Bronson Battersby）則身穿睡衣蜷縮父親腳上，同樣已死亡。驗屍證實肯尼斯死於心臟病，而布朗森因為父親死亡，沒有進食而脫水及餓死。

43歲母親莎拉（Sarah Piesse）與男友肯尼斯育有3名子女，另有7歲兒子及5歲女兒。莎拉於去年聖誕節當天與肯尼斯吵架後，離家後未有回來，只留下肯尼斯及布朗森兩人在家中。而鄰居聲稱最後在去年12月26日見過父子兩人，12月27日鄰居亦收到肯尼斯的短訊，答謝鄰居幫忙照顧兒子，社工亦在當日與肯尼斯聯絡相約家訪日期。由於肯尼斯失業及患有心臟病，布朗森被社會福利機構列為受關注個案，會定期進行家訪。

可是，社工在事發前1周前先後2次上門，首先在1月2日，社工前往肯尼斯家中進行例行探訪，但找不到人。至1月4日，社工再次造訪，仍是沒有人回應，社工兩次也有報警。直到1月9日，社工覺得不妥，使用房東提供的鑰匙開門，才揭發這宗慘劇。當地警方回應指正就事件進行調查，暫時不會給予回應。

由於根據法醫報告，肯尼斯不早於12月29日去世，因此若社工在第一次上門時能發現肯尼斯死亡，男嬰布朗森便可能獲救回一命。莎拉接獲前男友及兒子的死訊後，悲痛地表示「我無法抱起他，因為他的身體太虛弱了」。她又指摘社會福利機構失職「如果社會福利機構盡到了他們的職責，我的兒子或仍活着」。

肯尼斯的家人亦指男嬰相當可憐：「他獨自在黑暗中，應該很驚慌及困惑。他一家認為父親只是睡着了，應會試圖叫醒父親或叫喊，可是鄰居卻聽不到。」

據了解，事發後涉事社工未有被停職，而是休假。這宗悲劇引起當地市民及不少網友關注，有激憤的網友批評母親「怎可在孩子父親有心臟病的情況下，把孩子丟著，然後2星期也沒有聯絡對方？」。

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文章授權轉載自《香港01》