快訊

台積電欽點嘉義設1奈米廠有何優勢？房價已站上三字頭

「4TB超大檔案」如何傳給對方？內行人齊曝「人肉送」撇步超省時：業界都這樣

影／裝置藝術？高雄高速公路「3隻黑羊」爆紅 寺廟主委曝有洋蔥！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人間悲劇！6旬父猝死2歲兒伴屍餓死 社工曾2度家訪未揭發惹爭議

香港01／ 撰文：喬納森
60歲的父親肯尼斯於1月9日被發現在英國的斯凱格內斯住所內猝死，其2歲兒子布朗森則身穿睡衣蜷縮父親腳上，同樣已死亡。驗屍證實肯尼斯死於心臟病，而布朗森因為父親死亡，沒有進食而脫水及餓死。示意圖／Ingimage
60歲的父親肯尼斯於1月9日被發現在英國的斯凱格內斯住所內猝死，其2歲兒子布朗森則身穿睡衣蜷縮父親腳上，同樣已死亡。驗屍證實肯尼斯死於心臟病，而布朗森因為父親死亡，沒有進食而脫水及餓死。示意圖／Ingimage

人間悲劇！英國有名6旬父親被發現在家中猝死，其2歲兒子則餓死蜷縮伏在父親膝上。其後驗屍揭發父親死於心臟病，而男嬰則是被餓至脫水死亡，事件引來當地社會極大迴響，由於夫婦在去年聖誕節吵架後，母親一直未有回家，而家訪社工雖曾兩度上門探訪，惜因無人應門白白錯失搶救男嬰的機會，社工在第3次上門才發覺不妥，找房東開門揭發慘劇。母親崩潰痛哭指摘社會福利機構失職，可是惹來網友熱議，有網友批評母親：「怎可在孩子父親有心臟病的情況下，把孩子丟著，然後2星期也沒有聯絡對方？」。

綜合外媒報道，60歲父親肯尼斯（Kenneth Battersby）在1月9日被發現在英國的斯凱格內斯住所內猝死，其2歲兒子布朗森（Bronson Battersby）則身穿睡衣蜷縮父親腳上，同樣已死亡。驗屍證實肯尼斯死於心臟病，而布朗森因為父親死亡，沒有進食而脫水及餓死。

43歲母親莎拉（Sarah Piesse）與男友肯尼斯育有3名子女，另有7歲兒子及5歲女兒。莎拉於去年聖誕節當天與肯尼斯吵架後，離家後未有回來，只留下肯尼斯及布朗森兩人在家中。而鄰居聲稱最後在去年12月26日見過父子兩人，12月27日鄰居亦收到肯尼斯的短訊，答謝鄰居幫忙照顧兒子，社工亦在當日與肯尼斯聯絡相約家訪日期。由於肯尼斯失業及患有心臟病，布朗森被社會福利機構列為受關注個案，會定期進行家訪。

可是，社工在事發前1周前先後2次上門，首先在1月2日，社工前往肯尼斯家中進行例行探訪，但找不到人。至1月4日，社工再次造訪，仍是沒有人回應，社工兩次也有報警。直到1月9日，社工覺得不妥，使用房東提供的鑰匙開門，才揭發這宗慘劇。當地警方回應指正就事件進行調查，暫時不會給予回應。

由於根據法醫報告，肯尼斯不早於12月29日去世，因此若社工在第一次上門時能發現肯尼斯死亡，男嬰布朗森便可能獲救回一命。莎拉接獲前男友及兒子的死訊後，悲痛地表示「我無法抱起他，因為他的身體太虛弱了」。她又指摘社會福利機構失職「如果社會福利機構盡到了他們的職責，我的兒子或仍活着」。

肯尼斯的家人亦指男嬰相當可憐：「他獨自在黑暗中，應該很驚慌及困惑。他一家認為父親只是睡着了，應會試圖叫醒父親或叫喊，可是鄰居卻聽不到。」

據了解，事發後涉事社工未有被停職，而是休假。這宗悲劇引起當地市民及不少網友關注，有激憤的網友批評母親「怎可在孩子父親有心臟病的情況下，把孩子丟著，然後2星期也沒有聯絡對方？」。

延伸閱讀：

港人遊日屢拎錯篋-失物群組尋人一周5宗-撞款點算-網民獻絕招

另類失物-屯門巴士乘客1物遺座椅引哄動-網民籲認領-人命關天

文章授權轉載自《香港01》

嬰兒

延伸閱讀

過年聚餐送禮盒被嫌「沒誠意」 男友要她包紅包：給我爸媽各2000元就好

浴室磁磚縫狂長黴怎辦？ 內行大推1清潔神物：便宜又好用

OnlyFans網紅花11萬隆乳 術後痛苦尖叫：乳頭壞死、胸部皮膚潰爛

林氏壁揭台人旅日花費 網友稱去「這處」如同赴韓：耳邊都是韓語

相關新聞

人間悲劇！6旬父猝死2歲兒伴屍餓死 社工曾2度家訪未揭發惹爭議

人間悲劇！英國有名6旬父親被發現在家中猝死，其2歲兒子則餓死蜷縮伏在父親膝上。其後驗屍揭發父親死於心臟病，而男嬰則是被餓至脫水死亡，事件引來當地社會極大迴響，由於夫婦在去年聖誕節吵架後，母親一直未有回家，而家訪社工雖曾兩度上門探訪，惜因無人應門白白錯失搶救男嬰的機會，社工在第3次上門才發覺不妥，找房東開門揭發慘劇。母親崩潰痛哭指摘社會福利機構失職，可是惹來網民熱議，有網民批評母親：「怎可在孩子父親有心臟病的情況下，把孩子丟低，然後兩星期也沒有聯絡對方？」。

研究：2023年亞馬遜嚴重乾旱 氣候變遷是主因

根據世界氣候歸因組織（World Weather Attribution）科學家的研究報告，人類活動造成氣候變遷，是導致...

又是波音！客機排隊等起飛「前輪脫落」還滾出跑道 航管急提醒機師

美國聯邦航空管理局（FAA）發布初步通告指出，達美航空（Delta Air Lines）操作的一架波音757飛機日前準備起...

最強寒流襲來！日本高速公路受困大雪逾10小時 自衛隊馳援

在入冬最強寒流侵襲下，日本正降下大雪，名神高速公路岐阜縣關原路段眾多車輛已受困逾10小時，首相岸田文雄指示「人命第一」全...

壽司郎醬油瓶事件翻版！日男舔拉麵店水壺 惡劣行徑遭退學

去（2023）年1月，日本一名少年在知名迴轉壽司連鎖店「壽司郎」故意舔醬油瓶、將口水抹於壽司，該段影片於社群網站瘋傳，惡劣行徑遭到外界撻伐。沒想到，近日一名北海道學生，在連鎖拉麵店偷舔桌上的水壺，該學生的行為被拍成影片並分享到網路上後，湧入大量批評，也遭到網友們肉搜。根據日本最新消息，這位學生已被學校處以退學。　　　

載運60噸重液化天然氣卡車爆炸 蒙古首都街道陷火海釀6死14傷

蒙古緊急事務官員指出，一部載運60噸重液化天然氣的卡車今天在首都烏蘭巴托發生車禍而爆炸，造成包括3名消防隊員在內，至少6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。