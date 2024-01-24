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說話語尾上揚略帶顫抖？「抖音腔」開始流行 孩童也會下意識模仿

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
句末語調刻意上揚，在說話期間加入輕微的顫抖聲，短影片創作者們開始出現「抖音腔」。（抖音截圖）
句末語調刻意上揚，在說話期間加入輕微的顫抖聲，短影片創作者們開始出現「抖音腔」。（抖音截圖）

句末語調刻意上揚，在說話期間加入輕微的顫抖聲，短影片創作者們開始出現「抖音腔」！專家指出，這種說話方式能讓人更吸引人且有說服力，且更常出現於女性創作者身上。研究指出，年輕女性新興的說話方式，通常都是未來語言演變的方向，意味著民眾將來都會說著一口「抖音腔」。

女性是語言革新者

BBC》報導，針對社群平台開始出現「抖音腔」，華威大學語言學副教授史崔若夫表示，這些語調上揚、帶有輕微顫抖的說話方式，較常見於女性的抖音創作者上，從過去研究指出，年輕女性使用語言的方式，通常是整體語言改變的方向。

多項研究也表明，在語音與語言變革方面，男性向來落後於女性整個世紀，意味著女性比較常是語言使用方式的「革新者」。

但是在社會研究當中，女性一旦出現特有發聲方式或語調，就容易遭到社會的負面看待。史崔若夫說，「我們對語言的評價其實反應出對人的真實評價」，更意味著社會可能對女性創作者帶有不少偏見。

下意識模仿腔調

衛報》報導，在抖音出現之前，就曾有學者探討過「Yotube腔」的問題，許多知名youtuber使用過的詞彙、口音都會被粉絲採用，許多孩童也會模仿youtuber的說話方式，試著讓自己看起來「酷一點」。

曼徹斯特城市大學語言學講師德拉蒙布指出，「我們確實會下意識模仿，那些我們崇拜人物的語言風格」，不僅是小朋友會這樣，所有民眾都會在不知不覺進行模仿。

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語言 抖音 創作者 TikTok 社群

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