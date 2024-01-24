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壽司郎醬油瓶事件翻版！日男舔拉麵店水壺 惡劣行徑遭退學

聯合新聞網／ 綜合報導
日本北海道一名男學生，在連鎖拉麵店用餐，偷舔公共水壺的蓋子。圖片來源／截自「X」
日本北海道一名男學生，在連鎖拉麵店用餐，偷舔公共水壺的蓋子。圖片來源／截自「X

去（2023）年1月，日本一名少年在知名迴轉壽司連鎖店「壽司郎」故意舔醬油瓶、將口水抹於壽司，該段影片於社群網站瘋傳，惡劣行徑遭到外界撻伐。沒想到，近日一名北海道學生，在連鎖拉麵店偷舔桌上的水壺，該學生的行為被拍成影片並分享到網路上後，湧入大量批評，也遭到網友們肉搜。根據日本最新消息，這位學生已被學校處以退學。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

《週刊女性》報導，日本一名少年於1月上旬，在北海道的連鎖拉麵店用餐，期間蓄意偷舔公共水壺的蓋子，事後還把影片上傳社群媒體，引來網友們的批評。據了解，這名少年疑似喝了酒情緒亢奮，才會「樂極生悲」釀禍。

網友從拉麵店的內部裝潢及其他細節，發現受害店家為日本全國都有分店的連鎖拉麵店「山岡家」。店家出面回應，得知該名少年的身分後，將與警方共同討論，如果警方受理報案，必會採取相關的處置。

網友從店內裝潢等細節，查出受害店家為在全日本都有分店的連鎖拉麵店「山岡家」。店家表示，已得知影片中男子的身分，今後將與警方討論，若警方受理報案，將會採取必要的處置。

至於少年的身分，根據網友的搜查結果，他是一名北海道某美容專門學校的學生。查看由校方經營的臉書粉專，本來有該學生的照片，但這起爭議發生後，照片已遭校方刪除。對此，該校的關係人士透露，這位學生在闖禍後遭到退學處分，同時學校也會強化宣導，呼籲學生不要做出這些行為。

日本 拉麵 壽司郎 北海道 食安

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