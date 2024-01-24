Airbnb女主人遭房客性侵 男還開條件：發生性關係可以留下好評

英國媒體報導，一名43歲的義大利平面設計師性侵了Airbnb的女主人，還向女方表示如果她願意與他發生性行為，作為交換他會給她的民宿留下好評。

《dailymail》報導，43歲的Diego Dellarovere（迪亞哥·德拉羅維爾）被控在Airbnb公寓性侵了女主人。一開始女主人與迪亞哥相談甚歡，但迪亞哥的態度後來變得有點過於「放鬆」，女主人便意識到事情不太對，這時迪亞哥提出要幫女主人按摩，並說他有帶按摩精油，女主人拒絕迪亞哥的要求，不僅有推開他的動作、也明確表示她不願意與迪亞哥接觸，但迪亞哥隨後還是性侵了女主人。

女主人稱，事發後因為害怕會被迪亞哥傷害，她將屋內刀具藏起並帶著寵物躲進房間內，而迪亞哥則反駁女主人的性侵指控，並表示他們在沙發上一起喝酒聊天，氣氛很好，「有化學反應圍繞在我們之間」，迪亞哥也指兩人之間並無強迫，是女主人自願與他發生關係的。

出庭作證的女主人朋友則說，事發後有收到女主人的訊息，與女主人碰面後她也一直流露出不安、害怕的情緒，一直重複碎念「我有說不」、「我拒絕他了」，後來女主人將迪亞哥的行徑反應給Airbnb業者，因為她害怕其他人也遭遇到一樣的事情。

雖然迪亞哥主張2人發生的一切都是水到渠成，也一再強調2人聊天時氛圍曖昧，但經過5小時的審理後，法庭最終判處迪亞哥的性侵罪成立，迪亞哥的女友在庭審中甚至情緒激動的飆罵髒話，說女主人是個騙子，聽到罪名成立後迪亞哥的女友憤怒的離開現場。

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