前菁英教授瀕臨破產…退休4年「漏做1事」出事了 晚年生活唏噓淚崩

退休規劃是每個人邁入老年生活後的首要課題，為因應醫療支出及生活開銷，不少人在年輕時就已開始儲備足夠的退休金流。然而，與悠閒享受養老金、退休福利、退休生活的理想相比，現實往往很殘酷。日本就有名前菁英教授，儘管月領退休金28萬日元（約新台幣5.9萬元），仍因缺乏退休金的理財規劃，晚年瀕臨破產，被迫過上節儉的生活，更一度為經濟窘迫潸然淚下。

根據日媒「THE GOLD ONLINE」報導，前菁英教授小山龍太原本教書月收入60萬日元（約新台幣12.7萬元），獎金逾200萬日元（約新台幣42.4萬元），退休後則月領28萬日元退休金，生活上理應不愁吃穿，擁有高生活水準。然而他退休後依然出手大方、生活奢侈，導致經濟一度面臨破產邊緣。

眼看銀行存摺的餘額越來越少，小山龍太依然沒有改變經常聚餐請客、每周打高爾夫球的習慣，持續享受養老生活。直到退休4年後，他才驚覺，超過2000萬日圓（約新台幣424萬元）的退休金，只剩下500萬日圓（約新台幣106萬元）左右。

小山龍太自工作以來便無儲蓄習慣，每月支出至少42萬日元（約新台幣8.9萬元），不僅用退休金買了自己喜歡的跑車，還給2名孩子各150萬日元（約新台幣31.8萬元）作為結婚基金。他的妻子三春估算，照這種花錢速度，他們1至2年後就會破產，所以決定過起節儉的生活。

此後，三春全權負責家庭財務，小山龍太每月僅有零用錢3萬日圓（約新台幣6367元）。儘管小山夫婦試圖減少開支，甚至賣掉跑車，他們仍擔心未來房屋修繕費用，以及占家庭開銷極大部分的醫療支出。小山龍太被迫面對現實，放下所有他退休後期待擁有的生活享受，更一度因懷念執教時的收入及奢侈生活而落淚。

針對小山龍太退休後的生活窘況，理財規劃顧問指出，所有人在退休前都應該釐清2件事：「應該限制多少開銷並優先將錢花在哪方面？」、「如何管理和提取現有資產？」他強調，重要的是先想像自己想要過什麼樣的生活，並計算需要花多少錢才能實現這一理想。即使在退休後，小山龍太仍可以透過留在大學兼任講師，或任何他感興趣的事來賺取收入。

理財規劃顧問也提醒，在工作生活中善於賺錢並不一定等於善於理財，尤其工作期間收入較高、朋友圈也廣泛的族群更要小心，因為你可能無法擺脫工作時的消費習慣，而退休後如果沒有與之相符的財產，最終可能會在晚年破產，因此儘早規劃財務策略非常重要。