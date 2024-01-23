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連在地人都遭殃！搭南韓地鐵慘遇「1殘忍考驗」 網無奈：很多人都遇過

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓一名網友搭乘首爾地鐵時碰上「殘忍考驗」，行李箱被車站的閘門卡死，讓他相當崩潰。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage
南韓一名網友搭乘首爾地鐵時碰上「殘忍考驗」，行李箱被車站的閘門卡死，讓他相當崩潰。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

許多人通勤或觀光時偏好搭乘大眾運輸工具，不僅方便、快速，價格也相對於其他交通工具便宜。日前，南韓一名網友拖著行李箱欲搭乘地鐵，沒想到卻碰上「殘忍考驗」，只見他的行李箱硬生生被車站的閘門卡死，突如其來的災難讓他當場傻眼，事後他將照片分享到網路，豈料竟釣出一票苦主直呼「我也碰過」，在網路掀起熱議。

南韓一名網友近日在社群平台X（原名為推特）上分享照片，只見他本要拖著行李到地鐵的閘門前刷車票，然而下一秒他卻突然動彈不得，回頭一看才發現他手上的行李箱竟被「完美卡死」，旋轉門上的柱子就這麼不偏不倚的卡在拉桿中間，讓原PO當場看傻眼。

原PO在貼文崩潰直呼，「這是我今天遇到的考驗，首爾地鐵真殘忍」。許多人詢問原PO為何不直接把行李箱抬起來就好，對此他還原當時狀況回應，因為當時行李箱被塞了許多東西，包含3個旅行用的小椅子、販售後剩餘的周邊商品以及他購買的商品，且裡面還有易碎品，讓原PO無奈感嘆「太重了，連提都提不起來」。

貼文曝光後立刻掀起討論，網友紛紛留言驚呼，「到底為何會發生這麼可怕的事？」、「到底要怎麼做才能變成這樣子，呵呵」、「我也這樣過…我記得那時候我覺得超羞恥，也不知道該怎麼辦，最後獲得了某人的幫助才脫困」，也有人給予建議，「往旁邊轉一下再拿出來就可以了」、「這該怎麼辦呢？看來要去無障礙驗票閘門，為了拿出來應該很辛苦吧…」。

該貼文也被分享到南韓的網路論壇，這才發現原PO並非接受「殘忍考驗」的第一人，不管是在地人或外地人，許多乘客也都碰上這難關，「我也在首爾地鐵遇過同樣的狀況」、「唯一的解決辦法就是等下一個人進來時再把它拿出來，我去釜山的時候就是這樣，謝謝後面的人幫助我脫困」、「不久前一個日本人也遇到這個種況，我當場拿卡出來，和他一起拉著把手走出閘門」、「我也經歷過，所以這不像是別人的故事」。

南韓 首爾 大眾運輸 行李箱 X

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