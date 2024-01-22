解決細菌抗藥性問題 噬菌體爆紅

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】

細菌抗藥性愈來愈強，估計到2050年，每年都有1千萬人死亡「超級細菌」！面對細菌抗藥性逐漸增加，專家決定將目光放在「噬菌體」，不僅可取代抗生素，還能在不損害益生菌的狀況下，用來對付特定的細菌，愈來愈多實驗室也投入噬菌體的研究。

抗藥性細菌成威脅

《CNN》報導，根據美國疾管署2019年的統計數據，具有抗藥性的細菌成為「緊迫的公共衛生威脅」，每年導致500萬人死亡。聖地牙哥州立大學免疫學助理教授羅奇說，「這些具有多重抗藥性的細菌可能使民眾出現慢性感染，時間可能長達數月、數年，甚至到數十年」。

從前年開始，美國開始出現不少因為使用眼藥水而造成眼部嚴重感染的案例，經過調查後發現，這些不含防腐劑的人工淚液當中有抗藥性細菌，更造成4人死亡，14人失明與4人摘除眼球，廠商也緊急召回產品。

面對抗生素失效的狀況，醫界開始尋找替代性療法，並將目光放在「噬菌體」身上，透過基因編程的方式，設計來對付特定的病原體。耶魯大學進化生物學教授特納說，每種細菌，可能都會有許多作為天敵的噬菌體，它們可以透過各種方式削弱細菌細胞。

噬菌體宛如狙擊手

《BBC》報導，噬菌體能透過少量蛋白質分子進入細菌內部，劫持其生理機能，自我複製出數百個噬菌體，導致細菌死亡後，噬菌體再度從已死亡的細菌中釋放出來。

噬菌體只會攻擊特定目標，相對抗生素會不分青紅皂白地殺死體內的益生菌群。紐西蘭梅西大學學者亨德里克森形容：「抗生素像是進入人體的核彈，而噬菌體則像是訓練有素的狙擊手，在精確射殺敵人的同時不會殃及友軍。」

在各地實驗室中，科學家將研究和發現提升到一個新的水平，有實驗室忙著研究透過哪些噬菌體和抗生素組合，能更有效對抗病原體；有科學家則開始試著弱化噬菌體，並研發出靜脈注射用的樣本。

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