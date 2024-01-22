快訊

十二生肖中最搶手！央行龍年套幣台銀臨櫃購買大排長龍 中午前完售

北市春聯曝光！少了「萬安」兩題字 蔣萬安妙回一句

緯穎、廣達、緯創領軍撐盤 台股漲133點收17,815點

解決細菌抗藥性問題 噬菌體爆紅

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
細菌抗藥性愈來愈強，估計到2050年，每年都有1千萬人死亡「超級細菌」。（Photo by Daniel Foster on Flickr under C.C. License）
細菌抗藥性愈來愈強，估計到2050年，每年都有1千萬人死亡「超級細菌」。（Photo by Daniel Foster on Flickr under C.C. License）

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】

細菌抗藥性愈來愈強，估計到2050年，每年都有1千萬人死亡「超級細菌」！面對細菌抗藥性逐漸增加，專家決定將目光放在「噬菌體」，不僅可取代抗生素，還能在不損害益生菌的狀況下，用來對付特定的細菌，愈來愈多實驗室也投入噬菌體的研究。

抗藥性細菌成威脅

CNN》報導，根據美國疾管署2019年的統計數據，具有抗藥性的細菌成為「緊迫的公共衛生威脅」，每年導致500萬人死亡。聖地牙哥州立大學免疫學助理教授羅奇說，「這些具有多重抗藥性的細菌可能使民眾出現慢性感染，時間可能長達數月、數年，甚至到數十年」。

從前年開始，美國開始出現不少因為使用眼藥水而造成眼部嚴重感染的案例，經過調查後發現，這些不含防腐劑的人工淚液當中有抗藥性細菌，更造成4人死亡，14人失明與4人摘除眼球，廠商也緊急召回產品。

面對抗生素失效的狀況，醫界開始尋找替代性療法，並將目光放在「噬菌體」身上，透過基因編程的方式，設計來對付特定的病原體。耶魯大學進化生物學教授特納說，每種細菌，可能都會有許多作為天敵的噬菌體，它們可以透過各種方式削弱細菌細胞。

噬菌體宛如狙擊手

BBC》報導，噬菌體能透過少量蛋白質分子進入細菌內部，劫持其生理機能，自我複製出數百個噬菌體，導致細菌死亡後，噬菌體再度從已死亡的細菌中釋放出來。

噬菌體只會攻擊特定目標，相對抗生素會不分青紅皂白地殺死體內的益生菌群。紐西蘭梅西大學學者亨德里克森形容：「抗生素像是進入人體的核彈，而噬菌體則像是訓練有素的狙擊手，在精確射殺敵人的同時不會殃及友軍。」

在各地實驗室中，科學家將研究和發現提升到一個新的水平，有實驗室忙著研究透過哪些噬菌體和抗生素組合，能更有效對抗病原體；有科學家則開始試著弱化噬菌體，並研發出靜脈注射用的樣本。

【更多精采內容，詳見

抗生素 美國 科學家

延伸閱讀

貿然開放代孕 民團憂：增婦女死亡風險

智慧系統控制紅綠燈 加速救護車通關

疫情加劇路怒症 美國危險駕駛激增

仰賴胰島素治糖尿病 忽略飲食調節

相關新聞

解決細菌抗藥性問題 噬菌體爆紅

細菌抗藥性愈來愈強，估計到2050年，每年都有1千萬人死亡「超級細菌」！面對細菌抗藥性逐漸增加，專家決定將目光放在「噬菌體」，不僅可取代抗生素，還能在不損害益生菌的狀況下，用來對付特定的細菌，愈來愈多實驗室也投入噬菌體的研究。

影／旅居澳洲知名台籍街頭藝人「氣球人」潛水溺死 得年43歲

澳洲《9news》報導，旅居澳洲的知名台籍街頭藝人Vincent Huang，日前於塔斯馬尼亞州（Tasmania）潛水...

老翁中2077萬獎金與子女反目打官司 兒子慨嘆：沒有人是贏家

中頭獎真的幸福嗎？澳洲有名9旬老翁時來運到買樂透中了大獎，獲得近512萬港元（約新台幣2077萬元），雖然老翁獲得巨款，可是並非為他帶來幸福…

美麗的語言需要行動保護：復甦「威爾士語」

本文為《請說「國語」：看語言的瀕危與復興，如何左右身分認同、文化與強權的「統一」敘事》作者詹姆斯．格里菲斯（James Griffiths）的專訪下篇。詹姆斯出身英國威爾士，是英語、威爾士語雙語使用者，研究見證威爾士語從邊緣化爭取走向復興。訪問人萬宗綸現為國立陽明交通大學外國語文系助理教授，專研社會語言學。

外國遊客在日消費創新高！日本業者卻發愁：景點住宿設施缺工逾20%

儘管去年外國遊客在日本的消費已超越新冠疫情爆發前水準，達到創歷史新高的357億美元，但旅遊景點住宿設施的缺工數占所需人力...

赴韓旅遊注意保暖！南韓明氣溫驟降 首都圈白天最高溫皆在零下

南韓氣象廳預測，受到冷氣團南下影響，南韓首都圈多數地區22日氣溫將較今天下降5到10度，白天最高溫預估皆在攝氏零度以下，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。