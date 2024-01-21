先前意外中斷通訊 NASA：已重新與火星直升機「創新號」建立聯繫

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，NASA已與其在火星的直升機「創新號」（Ingenuity）重新建立聯繫。先前通訊意外中斷，讓人們擔心這架辛勤工作的飛行器是否已壽終正寢。

「創新號」是一架高約50公分的無人機，2021年初隨火星探測車「毅力號」（Perseverance）登陸火星，是第一架在另一個星球上自主飛行的機動飛行器。

「創新號」的飛行數據是透過「毅力號」傳回地球，但在18日的試飛進行下降時，通訊突然中斷。這是「創新號」在火星上的第72次飛行。

NASA噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory, JPL）今晚在社群媒體X上寫道：「今天傳出好消息。」

NASA表示，透過命令毅力號「對創新號的信號進行長時間監聽」，最終與創新號取得聯繫。

NASA補充說：「團隊正在審查新數據，以對第72次飛行期間通訊意外中斷有更多了解。」

NASA先前表示，創新號在18日的飛行中成功達到12公尺的高度。NASA表示，創新號於上一次的飛行中意外提前著陸，18日讓它以快速彈出方式作垂直飛行，以檢查其系統。