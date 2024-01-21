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狂撒7786億！台灣稱霸2023訪日消費榜冠軍 最新爆紅伴手禮「金色不如歸的泡麵」是什麼？

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source: Pexels

文／林子洵

說到出國旅遊的首選，不少台灣人都會推薦距離、氣候相對舒適的日本，根據日本官方統計，2023年到訪日本的外國人消費額高達5兆2923億日圓（約新台幣1.15兆元），創下有史以來最高紀錄；以個別國家地區來看，冠軍由台灣拿下，整年度消費總額高達7786億日圓（約新台幣1663億元）。

日本觀光廳公布外國人消費額數據

根據日本觀光廳公布的外國人消費額數據，以單一國家地區年消費總額排名，台灣的旅遊消費額最高，達到7786億日圓，占全體的14.7%，其次為中國（7599億日圓）、韓國（7444億日圓）、美國（6062億日圓）和香港（4795億日圓）。

另外，2023年訪日的外國客，每人平均旅行消費為21萬2000日圓（約新台幣4萬5297元），相較2019年增加了33.8%。從消費的細項來看，住宿費佔旅行支出比例最高，占全體34.6%，其次為購物（26.4%）、餐飲費（22.6%）。若和2019年的數據相比，平均住宿天數增加了1.3天，達到10.2天。

不過，透過數據比較可以看到，外國客在住宿費的消費支出增加，購物費用卻下降。觀光廳表示，這除了平均住宿天數的增加外，還受到日圓貶值和物價上升的影響。

台人赴日購物平均消費額為6.5萬日圓

台灣人2023年赴日旅遊，每人平均旅行總消費額為18萬7921日圓（約新台幣4萬152元），比2019年增加58.9%。花最多的是在購物，平均每人消費額為6.5萬日圓，其次為住宿費（5.3萬日圓）、飲食費（4萬日圓）。

日本觀光廳也特別指出，中國旅客的購買力仍舊最強，在個人平均旅遊消費中，購物平均消費金額為11.9萬日圓（約新台幣2.5萬），是所有訪日外國客中購買力最強的客群。

網友近期愛買啥？「金色不如歸的泡麵」成熱門關鍵字

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「日本購物必買伴手禮」近一個月的熱門關鍵字，可以發現「想吃金色不如歸的泡麵」一詞佔據第一名。

睽違四年回歸的「金色不如歸泡麵」，是日本東京米其林一星拉麵店「金色不如歸」的泡麵版，引發台灣網友搶購。其餘熱門關鍵字還有「遮瑕膏」、「眼影」、「巧克力」、「蛋糕」、「奶油」等，都是台人愛買的日本伴手禮。

▲「日本購物必買伴手禮」近一週的聲量趨勢。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年12月19日至2024年01月17日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。


研究方法：
KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『日本購物必買伴手禮』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註)。

*註 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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