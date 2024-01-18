快訊

立院龍頭之爭該挺誰？ 柯文哲坦言「已提出想法」：不因遊說改變

警界炸鍋！雲林警槍戰受傷被讚「守住負面新聞」 警政署高官道歉了

前藍委指不必下台…1關鍵讓朱立倫成「最強扶龍王」 打造最年輕國民黨

最新研究追蹤冰川變化 格陵蘭融冰比之前估計多20%

中央社／ 巴黎17日綜合外電報導
位於伊魯利薩特（Ilulissat）的艾奇冰川（Eqi Glacier）是格陵蘭一座活躍的冰川。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
位於伊魯利薩特（Ilulissat）的艾奇冰川（Eqi Glacier）是格陵蘭一座活躍的冰川。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

根據今天發表的最新研究報告，過去40年，氣候變遷造成格陵蘭冰蓋融冰比之前估計多了20%。這份最新研究利用衛星影像追蹤過去40年冰川的倒退情況。

法新社報導，以往的研究發現過去20年來，格陵蘭冰蓋表面融冰約5兆噸，是造成海平面上升的主要原因。

然而在最新發表於「自然」（Nature）期刊的研究，美國研究人員彙整從1985年到2022年，近24萬張冰川終點位置的衛星影像。

研究報告主筆、美國國家航空暨太空總署（NASA）噴射推進實驗室（Jet PropulsionLaboratory）冰川學家葛林（Chad Greene）告訴法新社：「過去幾十年來，幾乎格陵蘭的每條冰川都變細或後退。」

「真的毫無例外，而且是在所有地方同時發生。」

研究人員發現過去40年，有超過1兆噸，或20%格陵蘭邊緣的冰融化，而且未被記錄。

研究人員說：「近幾十年來，格陵蘭冰蓋融冰的數量比之前認為的多許多。」

研究報告作者強調，由於格陵蘭邊緣的冰已在水中，這對海平面上升的「直接衝擊極小」。

但這可能預示進一步全面融冰的情況，會讓冰川更容易滑入海中。

研究人員表示，冰川易受季節更迭的影響，冬季時擴張，夏季時後退，也對全球暖化的衝擊敏感，並出現1985年以來最嚴重的後退情形。

海平面自2002年以來上升的高度，據估有20%是格陵蘭廣袤的冰蓋融化所造成。格陵蘭的冰蓋面積僅次於南極洲。

海平面上升可能導致沿海和海島地區的洪災更頻繁，對數億人的家園帶來影響，甚至最後還可能發生島嶼國家和沿海城市遭海水淹沒的情況。

根據歐洲聯盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務（Copernicus），去年是有紀錄以來最熱的一年，海水溫度「持續異常高溫」。

全球暖化會造成冰川表面融化流向冰蓋底部，造成更多冰融化。

葛林表示：「就像把水放在輪胎和道路之間，冰只會開始流向大海。」

研究人員表示，更多大量的水流入海水恐影響大西洋經向翻轉環流（Atlantic Meridional OverturningCirculation），這個偌大的系統調節從熱帶到北半球的熱量傳遞。

去年一組國際科學家警告，大西洋經向翻轉環流改變與冰蓋融化等數十個氣候轉捩點，恐為人類帶來「空前」威脅。

格陵蘭 暖化 氣候變遷

延伸閱讀

台灣格陵蘭望遠鏡助攻 證實M87黑洞持續存在

台灣首次太空打卡 成大公布立方衛星滿月自拍影像

眾院無異議通過2項「挺台法案」

美國聯邦眾議院無異議通過2項挺台法案

相關新聞

日本滑雪死亡意外頻傳 新手、老鳥要注意什麼？日旅達人給建議

最近日本和韓國寒流一波波，雪下得很大、很厚，不少民眾到日本和韓國滑雪，但近期也發生數起在日本滑雪意外。日本旅遊達人林氏璧...

曾促成諾曼第登陸！「巨人電腦」問世80周年 英國首揭系列影音

英國政府通訊總部（GCHQ）今天歡慶「巨人電腦」問世80週年。這部電腦在第二次世界大戰協助同盟國擊敗希特勒領導下的納粹德...

日本石川強震衝擊漁業 斷水難製冰影響出貨

日本石川縣元旦發生強震導致縣內逾8成漁港受災之外，斷水也造成業者難以製冰保存漁獲影響出貨，能登町的業者為此從單趟車程3小...

最新研究追蹤冰川變化 格陵蘭融冰比之前估計多20%

根據今天發表的最新研究報告，過去40年，氣候變遷造成格陵蘭冰蓋融冰比之前估計多了20%。這份最新研究利用衛星影像追蹤過去...

父母養小孩活更久？研究：生這數量「最長壽」 過多、太少都減壽

美國兒童與雙親居住的比率持續增加。調查發現，18歲以下的美國兒童，與家長居住的比率不減反增，是1990年來最高...

與人類基因相似度極高 「克隆猴」成功率提高恐商業化引擔憂

科學界於1996年首度成功複製出哺乳動物「桃莉羊」，但該技術成功率長期僅1~3%，難以商業化。但近期中國科學界透過「顯微注射」等技術...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。