靠AI寫小說榮獲大獎！新科芥川賞作家曝「5％內容直接沿用」

日本17日公布第170屆芥川賞及直木賞得獎名單，芥川賞由33歲的九段理江以「東京都同情塔」一作獲獎，直木賞則由44歲河崎秋子的「同類相殘（暫譯）」，與47歲萬城目學的「八月的御所球場」得獎。其中芥川賞的九段理江透露，他這次在小說裡頭，就利用了現代AI技術來完成作品。

根據日本媒體「體育日本」報導，九段理江在2021年，以「惡之音樂」一作獲得文學界新人獎正式出道。同年發表「Schoolgirl」就入圍了芥川賞，2022年出版該作單行本，獲得藝術選獎文部科學大臣新人獎等等。

九段表示，這次她使用了ChatGPT來輔佐撰寫作品，全文之中約有5％的文字，是直接拿AI生成的文章來用。她認為在生活中，有很多難以向人啟齒的事，可以找人工智能請教。不過有時AI不會回答出她想要的答案，所以她透過主角的台詞，將那些話語反映出來。

九段打算在未來創作時，依然會使用人工AI，並且加入自己的創意，找出合適的搭配創作。她認為要持續創作不易，非常感謝一直聲援的出版社、親友及讀者們。

報導指出，本次芥川賞的評審委員為小川洋子、奧泉光、川上弘美、島田雅彥、平野啓一郎、堀江敏幸、松浦壽輝、山田詠美、吉田修一。