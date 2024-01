台灣人把1城市「混搭英文」印在T恤 英國當地人喊亂來：這不是我們座右銘

市面上販賣的英文T恤五花八門,有時不只印上英文字母,還會在衣服加入各種潮流元素,深受許多年輕消費者喜愛,但你購買這些英文T恤前,有了解背後含義嗎?一名英國人來台灣旅遊時,逛了一間服飾店,赫然發現有T恤被大大印上英國城市名字,還寫著「冒險時間」、「只要有生命就會有希望!」等文句,令他看了尷尬至極。

一名英國男子在外國論壇reddit發文表示,2個月前到台灣新北市淡水旅遊時,逛了當地一間服飾店,在一片衣服海中,他意外發現一件印有世界地圖和指南針圖案的T恤,衣服不僅大大印上英國城市伍爾弗漢普頓(Wolverhampton)名字,還有寫著「冒險時間(adventure time)」、「只要有生命,就有希望(While there is life there is hope)」等文句。有趣的是,可能怕消費者不知道伍爾弗漢普頓在哪裡,衣服也印上該城市的地圖座標。

不過,這些設計都令該名英國男看了一頭霧水,疑惑「冒險時間」、「有生命就有希望」等語到底和伍爾弗漢普頓有什麼關係,並發文分享台灣衣服的「獨特美學」。

台灣服飾業者2個月前販賣一件T恤,被英國網友發現衣服上面所寫的英國城市和英文語句都亂搭配。圖/擷自reddit

貼文曝光後引發一陣討論,不少外國網友留言笑說伍爾弗漢普頓「沒有希望」,「以後我去伍爾弗漢普頓時,我就對外宣布『冒險時間到了!』」、「冒險就是要找到離開伍爾弗漢普頓的最快方法」、「感謝上帝,我不住在伍爾弗漢普頓,但我在那裡工作,那裡只有悲傷的生活,絕對沒有希望」。

來自伍爾弗漢普頓的網友也來留言,抱怨製作台灣這件T恤的設計師根本沒來過伍爾弗漢普頓,「這座城市的座右銘明明是『走出黑暗,迎來光明』」、「他們(指台灣人)本來可以使用『走出黑暗,迎來光明』(這才是我們真正的座右銘)印在衣服,卻隨意使用了一個口號」。有人則緩頰,「我記得伍爾弗漢普頓擁有悠久的航海歷史,我想衣服的指南針圖案就是暗示的航海主題」。

台灣網友則留言解釋,原PO所說的這件衣服也許不是台灣人設計,可能是服飾業者從東南亞或中國批發進口過來的,但不管怎樣,設計者確實不知道伍爾弗漢普頓的歷史。