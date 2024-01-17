台灣人把1城市「混搭英文」印在T恤 英國當地人喊亂來：這不是我們座右銘

市面上販賣的英文T恤五花八門，有時不只印上英文字母，還會在衣服加入各種潮流元素，深受許多年輕消費者喜愛，但你購買這些英文T恤前，有了解背後含義嗎？一名英國人來台灣旅遊時，逛了一間服飾店，赫然發現有T恤被大大印上英國城市名字，還寫著「冒險時間」、「只要有生命就會有希望！」等文句，令他看了尷尬至極。

一名英國男子在外國論壇reddit發文表示，2個月前到台灣新北市淡水旅遊時，逛了當地一間服飾店，在一片衣服海中，他意外發現一件印有世界地圖和指南針圖案的T恤，衣服不僅大大印上英國城市伍爾弗漢普頓（Wolverhampton）名字，還有寫著「冒險時間（adventure time）」、「只要有生命，就有希望（While there is life there is hope）」等文句。有趣的是，可能怕消費者不知道伍爾弗漢普頓在哪裡，衣服也印上該城市的地圖座標。

不過，這些設計都令該名英國男看了一頭霧水，疑惑「冒險時間」、「有生命就有希望」等語到底和伍爾弗漢普頓有什麼關係，並發文分享台灣衣服的「獨特美學」。

台灣服飾業者2個月前販賣一件T恤，被英國網友發現衣服上面所寫的英國城市和英文語句都亂搭配。圖／擷自reddit

貼文曝光後引發一陣討論，不少外國網友留言笑說伍爾弗漢普頓「沒有希望」，「以後我去伍爾弗漢普頓時，我就對外宣布『冒險時間到了！』」、「冒險就是要找到離開伍爾弗漢普頓的最快方法」、「感謝上帝，我不住在伍爾弗漢普頓，但我在那裡工作，那裡只有悲傷的生活，絕對沒有希望」。

來自伍爾弗漢普頓的網友也來留言，抱怨製作台灣這件T恤的設計師根本沒來過伍爾弗漢普頓，「這座城市的座右銘明明是『走出黑暗，迎來光明』」、「他們（指台灣人）本來可以使用『走出黑暗，迎來光明』（這才是我們真正的座右銘）印在衣服，卻隨意使用了一個口號」。有人則緩頰，「我記得伍爾弗漢普頓擁有悠久的航海歷史，我想衣服的指南針圖案就是暗示的航海主題」。

台灣網友則留言解釋，原PO所說的這件衣服也許不是台灣人設計，可能是服飾業者從東南亞或中國批發進口過來的，但不管怎樣，設計者確實不知道伍爾弗漢普頓的歷史。