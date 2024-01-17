快訊

印度羽賽／排名回升第3 戴資穎直落2闖頭關

中職／昔領510萬簽約金 25歲的他成近9年選秀首輪引退第一人

認了！布林肯首度公開坦承 美國務院內部對以哈戰爭政策有不滿

台灣人把1城市「混搭英文」印在T恤 英國當地人喊亂來：這不是我們座右銘

聯合新聞網／ 綜合報導
有英國網友發現台灣一件T恤設計很奇怪，不僅將一座英國城市地標印在T恤，還額外印上毫不相關的英文名言。情境示意圖。圖／Ingimage
有英國網友發現台灣一件T恤設計很奇怪，不僅將一座英國城市地標印在T恤，還額外印上毫不相關的英文名言。情境示意圖。圖／Ingimage

市面上販賣的英文T恤五花八門，有時不只印上英文字母，還會在衣服加入各種潮流元素，深受許多年輕消費者喜愛，但你購買這些英文T恤前，有了解背後含義嗎？一名英國人來台灣旅遊時，逛了一間服飾店，赫然發現有T恤被大大印上英國城市名字，還寫著「冒險時間」、「只要有生命就會有希望！」等文句，令他看了尷尬至極。

一名英國男子在外國論壇reddit發文表示，2個月前到台灣新北市淡水旅遊時，逛了當地一間服飾店，在一片衣服海中，他意外發現一件印有世界地圖和指南針圖案的T恤，衣服不僅大大印上英國城市伍爾弗漢普頓（Wolverhampton）名字，還有寫著「冒險時間（adventure time）」、「只要有生命，就有希望（While there is life there is hope）」等文句。有趣的是，可能怕消費者不知道伍爾弗漢普頓在哪裡，衣服也印上該城市的地圖座標。

不過，這些設計都令該名英國男看了一頭霧水，疑惑「冒險時間」、「有生命就有希望」等語到底和伍爾弗漢普頓有什麼關係，並發文分享台灣衣服的「獨特美學」。

台灣服飾業者2個月前販賣一件T恤，被英國網友發現衣服上面所寫的英國城市和英文語句都亂搭配。圖／擷自reddit
台灣服飾業者2個月前販賣一件T恤，被英國網友發現衣服上面所寫的英國城市和英文語句都亂搭配。圖／擷自reddit

貼文曝光後引發一陣討論，不少外國網友留言笑說伍爾弗漢普頓「沒有希望」，「以後我去伍爾弗漢普頓時，我就對外宣布『冒險時間到了！』」、「冒險就是要找到離開伍爾弗漢普頓的最快方法」、「感謝上帝，我不住在伍爾弗漢普頓，但我在那裡工作，那裡只有悲傷的生活，絕對沒有希望」。

來自伍爾弗漢普頓的網友也來留言，抱怨製作台灣這件T恤的設計師根本沒來過伍爾弗漢普頓，「這座城市的座右銘明明是『走出黑暗，迎來光明』」、「他們（指台灣人）本來可以使用『走出黑暗，迎來光明』（這才是我們真正的座右銘）印在衣服，卻隨意使用了一個口號」。有人則緩頰，「我記得伍爾弗漢普頓擁有悠久的航海歷史，我想衣服的指南針圖案就是暗示的航海主題」。

台灣網友則留言解釋，原PO所說的這件衣服也許不是台灣人設計，可能是服飾業者從東南亞或中國批發進口過來的，但不管怎樣，設計者確實不知道伍爾弗漢普頓的歷史。

設計師 英文 台灣人 東南亞

相關新聞

1個月118位女童出嫁：塔利班掌權後，阿富汗童婚問題加劇

「太早出嫁的悲歌，正在增加...」阿富汗遭塔利班掌管2年半，經濟崩潰與禁止女性上學等問題，正導致女童童婚的現象加劇，非營利組織「Too Young to Wed」調查發現，僅在2023年12月，阿富汗一個小鎮就有118位未滿18歲的女孩出嫁，而且高達40%家庭都曾讓未成年女兒結婚；童婚不僅會提高分娩而死的致死率，更讓許多女性在極為年輕的年齡就絕望自殺。阿富汗的女孩面臨什麼樣的複雜困境？當前童婚的真實狀況又是如何？

台灣人把1城市「混搭英文」印在T恤 英國當地人喊亂來：這不是我們座右銘

市面上販賣的英文T恤五花八門，有時不只印上英文字母，還會在衣服加入各種潮流元素，深受許多年輕消費者喜愛，但你購買這些英文T恤前，有了解背後含義嗎？一名英國人來台灣旅遊時，逛了一間服飾店．．．

影／飛行員搶救森林火災卻撞上電線桿 在空中燃成火球

飛行員羅布萊斯（Fernando Solans Robles），因為參與智利撲滅森林大火，在低空飛行灑水時卻不慎撞上路面上的電線桿，羅布萊斯駕駛的飛機在空中燃成火球，因公殉職。

日本阪神大地震屆滿29週年 民眾同為石川災民祈福

造成6434人不幸罹難的日本阪神大地震今天屆滿29週年，許多地方都舉辦追悼活動。參加民眾除哀悼阪神大地震罹難者，也為造成...

艾爾頓強奪艾美獎傑出綜藝特別獎 EGOT大滿貫 史上第19人

叱咤歌壇半世紀的英國巨星艾爾頓強(Elton John)，15日晚在艾美獎(Emmy Awards)頒獎典禮上以告別演唱...

乘客咬傷空服員 全日空赴美班機折返羽田機場

日本航空公司「全日空」（ANA）昨夜一架從東京羽田機場飛往美國西雅圖的班機，有一名男乘客在途中出現脫序行為，並咬傷空服員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。