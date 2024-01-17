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連續2年成長 調查：以色列基督徒人數持續增加

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
以色列基督徒大多數為阿拉伯裔族群。(Photo by Dennis Jarvis on Flickr used under Creative Commons license)
以色列基督徒大多數為阿拉伯裔族群。(Photo by Dennis Jarvis on Flickr used under Creative Commons license)

基督徒在以色列人數持續成長。最新統計發現，以色列國內基督徒人數為18多萬人，已經連續2年都出現成長，與其他中東國家呈現的趨勢大相徑庭。

基督徒人數持續成長

據《耶路撒冷郵報》報導，以色列統計局數據指出，以色列國內目前共有18.7萬多名基督徒，成長幅度1.3%，而且佔總人口1.9%，其中75.3%是阿拉伯裔基督徒，佔整體阿拉伯人6.9%。2021年，基督徒人數成長1.4%來到18.2萬人，2022年又成長2%來到18.5萬人。

以色列基督徒人口穩定增加的趨勢，與多數中東國家基督徒人數下滑而且迫害時有所聞有所不同，因為根據敞開的門(Open Doors)指出，去年迫害基督徒國家前50名中，包括葉門、利比亞、伊朗、阿富汗、伊拉克、摩洛哥、卡達、埃及與土耳其等，以色列未列入其中。

以色列統計局指出，去年以色列總人口965萬人，其中710萬猶太人、203萬阿拉伯人、其他為51萬人。

另外，2021年，共有815對基督徒在以色列結婚。基督徒結婚年齡則比猶太人或穆斯林晚，男女平均首次結婚年齡為30.7歲與27.4歲，而且婚後生育兒女數也較少。

以色列基督徒大多居住在北區，佔70.2%以及海法區的13.6%，以城市而言，依序為拿撒勒、海法、耶路撒冷與謝法阿姆。

女性教育程度高

據《Algemeiner》報導，數據顯示，阿拉伯基督徒女性在以色列的教育程度是最高的族群之一，55.1％的阿拉伯基督徒在高中畢業後8年內，曾繼續攻讀學士學位，阿拉伯人為34.6%，猶太人則為48.1%。

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