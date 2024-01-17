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婚禮派對舞會上突塌陷成大洞 新郎新娘與賓客直墜一樓

聯合新聞網／ 綜合報導
一對新人在一棟有600年歷史的修道院中舉行婚禮，當婚禮結束後的派對舞會舉行時，二樓地板上突然裂成一個大洞，包括新郎、新娘與賓客們直接由婚禮的二樓現場直墜一樓，該起事件導致35人受傷。擷自皮斯托亞市長臉書
一對新人在一棟有600年歷史的修道院中舉行婚禮，當婚禮結束後的派對舞會舉行時，二樓地板上突然裂成一個大洞，包括新郎、新娘與賓客們直接由婚禮的二樓現場直墜一樓，該起事件導致35人受傷。擷自皮斯托亞市長臉書

義大利媒體《今日義大利》(Today it)報導，義大利近日發生一起婚禮上的意外，一對新人在一棟有600年歷史的修道院中舉行婚禮，當婚禮結束後的派對舞會舉行時，二樓地板上突然裂成一個大洞，包括新郎、新娘與賓客們直接由婚禮的二樓現場直墜一樓，該起事件導致35人受傷，所幸並無人死亡。

該起意外發生在義大利佛羅倫斯附近的郊區，位於皮斯托亞（Pistoia）的賈切里諾修道院（Convento di Giaccherino）內。上週六13日晚間7點半左右，一名26歲的男子保羅·穆尼奈尼（Paolo Mugnaini）與妻子瓦萊莉亞·伊瓦拉（Valeria Ybarra）在古蹟修道院的二樓舉行婚宴時，由於有60多人在婚宴後留下來跳舞，大夥狂歡之際，二樓地板上突然裂一出個直徑達3公尺寬的大洞，包括新郎、新娘與賓客由近4公尺高的二樓直接摔落到一樓，並被大量的地板碎石覆蓋。

現場服務生向媒體形容當下的可怕情景：「地板向下陷落，所有人都掉下去了，因為有大量粉塵瀰漫在空氣中，讓什麼都看不見，只聽見尖叫聲和哭喊聲此起彼落」。義媒報導，大量傷者被緊急送往皮斯托亞、普拉托、恩波利和佩西亞的醫院，當晚新人在急診室度過新婚之夜，醫護人員對掛在病床旁的婚紗禮服印象深刻。

皮斯托亞的調查人員向媒體表示，意外發生的原因最有可能是派對上客人跳舞踩踏地板，導致600年的建築地板突然塌陷。而該所修道院歷史可溯及1414年，自2005年以來，修道院已出售給皮斯托亞文藝復興協會，該協會在修復後，將它承租給各種活動和儀式的場所，在該意外發生後已被勒令停業，並被義大利的司法單位扣押。

義大利 婚禮 古蹟

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