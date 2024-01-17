快訊

親人過世遺留這筆退休金常被家屬遺忘 為何超過10年就一筆勾銷？

「韓昌配」出戰立法院正副院長？ 黃國昌臉書發文表態了

傳北韓火車「電力不足」七節車廂墜山谷釀400死 遺體多到成立處理工作小組

攝影師貼能登半島地震前後「海岸對比照」 見證地表隆起：騙人的吧！

聯合新聞網／ 綜合報導
日本攝影師秀出2016年的照片，對比石川地震後地殼隆起有多劇烈。圖擷自twitter
日本攝影師秀出2016年的照片，對比石川地震後地殼隆起有多劇烈。圖擷自twitter

日本石川縣發生大地震後，周邊靠海地區紛紛出現地殼隆起的現象。專家們調查發現，陸地朝大海擴張約4.4平方公里，隆起高度則約為4公尺，是數千年才有一次的罕見現象。近來有日本網友貼出地震前後的對比圖，更是能明顯看到兩造差異。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本攝影師吉岡榮一，近來在個人twitter上分享一組對比圖。一張是石川縣輪島市門前町「皆月灣」2016年時的畫面，另一張則是地震後的畫面。後者在海岸邊，明顯出現了大量陸地，符合地殼隆起的說法。

吉岡表示，雖然看新聞知道地殼隆起，但實際到現場一看，發現風景和往日完全不同，還是讓人忍不住脫口而出「騙人的吧」，懷疑自己是不是看錯了。而原本是漁港的地方，也因為都變成了陸地，使得船隻變成無法出入的狀態。

目前仍在當地活動的吉岡，也利用攝影鏡頭，捕捉災害後的狀況。他指出以目前狀況來看，災民可能要維持好一陣子的避難生活，也有不少人感到前途茫茫。但他相信就算花點時間，能登一定能夠復興，而他也會紀錄下這段過程。

日本 地震

延伸閱讀

日災情頻傳！拍片被嗆「自律點」 車系正妹YTR回應不會停「捐出影片所得」

資深漁夫見石川海嘯異狀大驚 小倆口親手蓋的新家「不到一個月全毀」

連五年前的過期飲料都有！石川災民拜託慎選捐贈物「別送一堆垃圾來」

石川地震5歲兒被燙傷皮開肉綻 苦等三天發高燒才進醫院仍回天乏術

相關新聞

沉睡800年後再度噴發、熔岩侵入城鎮：冰島人如何面對火山甦醒？

「有如末日景象的火山噴發，冰島人如何提前準備？」冰島西南方的法拉格達爾火山（Fagradalsfjall volcano）在1月14日噴發，熔岩流進城鎮、燒毀了3棟房屋與供暖系統管線，所幸居民提早撤離，無人傷亡。該火山已是1個月內第2次噴發，更是半世紀以來首次造成冰島的人類居住地毀損。專家預測該火山活動不斷增強，當地知名溫泉景點「藍潟湖」也被迫關閉，未來恐將面臨長期且更廣泛的災難，政府必須盡快設想「長期方案」，不排除撤離火山附近3萬居民。儘管冰島的火山噴發並不罕見，但面對嚴重的天災末日，冰島人又是如何準備？

攝影師貼能登半島地震前後「海岸對比照」 見證地表隆起：騙人的吧！

日本石川縣發生大地震後，周邊靠海地區紛紛出現地殼隆起的現象。專家們調查發現，陸地朝大海擴張約4.4平方公里，隆起高度則約為4公尺，是數千年才有一次的罕見現象。近來有日本網友，還貼出地震前後的對比圖，更是能明顯看到兩造差異。

婚禮派對舞會上突塌陷成大洞 新郎新娘與賓客直墜一樓

一對新人在一棟有600年歷史的修道院中舉行婚禮，當婚禮結束後的派對舞會舉行時，二樓地板上突然裂成一個大洞，包括新郎、新娘與賓客們直接由婚禮的二樓現場直墜一樓，該起事件導致35人受傷，所幸並無人死亡。

31歲全球最長壽狗狗遭疑年齡造假！金氏紀錄喊查：撤銷頭銜

榮獲金氏世界紀錄認證「世界最長壽狗狗」的葡萄牙阿蘭多獒犬「波比」（Bobi）去年10月去世，據報高齡31歲，但近日卻傳出...

搭機根本沒最安全位置 保命關鍵：聽空服員的話

統計說搭機是風險最低的交通方式，2024一開年，相繼發生東京羽田機場日本航空客機跟海上保安廳飛機在跑道擦撞，阿拉斯加航空班機艙門空中脫落的事故，再度引起搭飛機哪個座位最安全的討論（飛機後排中間！？）。飛安專家說，其實沒有所謂「最安全的座位」，並反問：「如果可以預先告訴我飛機會怎麼撞擊，我就能告訴你該坐哪裡。」

韓國「狗肉禁令」爭論半世紀終於通過！韓年輕世代：狗是寵物不是食物

韓國吃狗肉文化是上個世紀海外人士對於韓國的普遍印象，但在社會環境變遷下，會吃狗肉的族群大部份為中高齡者，年輕族群普遍對吃狗肉抱有抗拒感。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。