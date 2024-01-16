「絲芙蘭孩童」社群媒體成風潮 專家：恐傷孩童皮膚功能

社群媒體上出現「絲芙蘭孩童」，意指在社群平台上教學保養的孩童或青少年，如今已蔚為風潮。但專家指出，許多保養品成分多是為成人設計，如果讓兒童或青少年使用的話，恐怕皮膚屏障功能就會遭到破壞，強調青少年只需要「清潔、保濕與防曬」即可。

絲芙蘭孩童成風潮

《teenvogue》報導，在社群媒體上，青春期前的兒童已經開始在拍攝化妝、保養的影片，該族群又被稱為「絲芙蘭孩童」（Sephora kids，絲芙蘭為國際知名的連鎖化妝品店鋪）。絲芙蘭孩童為了拍攝影片，都會要求父母購買或偷偷使用價格高昂的保養品或化妝品。

波士頓兒童醫院兒童心理學家希頓說，「我無法想像擔憂學校種種事務同時，還要記住兒童17道步驟的皮膚護理」。洛杉磯化妝品化學家佛德也表示，這些專為成年人設計的乳液與精華液當中，有許多活性成分對孩童不僅沒有作用，反而還弊大於利。

保養成分恐傷皮膚

佛德指出，視黃醇、去角質酸或維生素C等成分，是成年人保養皮膚常見的物質，但對兒童來說，它們卻可能會損害皮膚的屏障功能，甚至出現過敏問題。

「兒童皮膚有許多膠原蛋白，根本不需要額外的保養成分，」紐約皮膚科醫生韋瑟指出，目前診所已經開始出現9到13歲的青少年要求進行美容諮詢，他們的家人把他們帶來診所的原因，就是因為這些青少年花費數千美元購買保養品，希望醫生協助澄清這些錯誤觀念。

洗臉、防曬就好

喬治亞州皮膚科醫生甘茲指出，年輕人對保養皮膚感興趣是好事，但青少年的保養遠比他們想得還要簡單，只要日常洗臉、簡單保濕與防曬就好。

佛德指出，很多青少年對保養品成分理解不足，常常會認為「抗衰老」是最重要的，但因為研究上的限制，幾乎沒有資料表明早期使用抗衰老產品的好處。韋瑟也指出，「如果要預防皮膚老化，適合所有年齡的預防方式就是防曬，以減少紫外線對皮膚的傷害」。

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