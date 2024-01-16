印度航班「延誤10小時」旅客機上苦等 男子暴怒出拳狠揍副機長影片瘋傳
印度首都新德里1月15日籠罩大霧，英迪拉．甘地國際機場（Indira Gandhi International Airport）多個航班延誤或取消。其中靛藍航空（IndiGo）一個國內航班滯留近10小時，一名男子因不滿飛機延誤多時，竟對機組人員大打出手。男子隨即被捕。
新德里電視台（NDTV）15日報道，涉事客機型號為空中巴士A20N（Airbus A20N），原定當日上午7時40分由德里出發，飛向果阿（Goa），但因包括濃霧在內的惡劣天氣條件嚴重延誤，由副機長宣布進一步延遲起飛。
乘客錄到畫面顯示，當時一名身穿黃色連帽衛衣的男子突從座位後排衝前，向站在走廊盡頭的副機長揮掌施襲。守候在側的空中服務員見狀立即高聲制止，但男子仍怒不可遏，繼續指罵，直至另一名穿着淺藍色衣服的男子上前安撫，才返回座位。
報導指，施襲者當時質問制止他的空服員，「為什麼我不能這樣做？為什麼我不能？」又高喊「如果你們要起飛，那就起飛…… 否則就打開門！」
男子施襲後不久被帶走，移交警方。航班追蹤網站（FlightAware）資料顯示，該航班最終在同日下午5時33分起飛，至飛抵果阿歷經兩個半小時，屬正常水平。
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文章授權轉載自《香港01》
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