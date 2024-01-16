印度航班「延誤10小時」旅客機上苦等 男子暴怒出拳狠揍副機長影片瘋傳

印度首都新德里1月15日籠罩大霧，英迪拉．甘地國際機場（Indira Gandhi International Airport）多個航班延誤或取消。其中靛藍航空（IndiGo）一個國內航班滯留近10小時，一名男子因不滿飛機延誤多時，竟對機組人員大打出手。男子隨即被捕。

新德里電視台（NDTV）15日報道，涉事客機型號為空中巴士A20N（Airbus A20N），原定當日上午7時40分由德里出發，飛向果阿（Goa），但因包括濃霧在內的惡劣天氣條件嚴重延誤，由副機長宣布進一步延遲起飛。

A passenger punched an Indigo capt in the aircraft as he was making delay announcement. The guy ran up from the last row and punched the new Capt who replaced the previous crew who crossed FDTL. Unbelievable ! @DGCAIndia @MoCA_GoI pic.twitter.com/SkdlpWbaDd — Capt_Ck (@Capt_Ck) 2024年1月14日

乘客錄到畫面顯示，當時一名身穿黃色連帽衛衣的男子突從座位後排衝前，向站在走廊盡頭的副機長揮掌施襲。守候在側的空中服務員見狀立即高聲制止，但男子仍怒不可遏，繼續指罵，直至另一名穿着淺藍色衣服的男子上前安撫，才返回座位。

報導指，施襲者當時質問制止他的空服員，「為什麼我不能這樣做？為什麼我不能？」又高喊「如果你們要起飛，那就起飛…… 否則就打開門！」

男子施襲後不久被帶走，移交警方。航班追蹤網站（FlightAware）資料顯示，該航班最終在同日下午5時33分起飛，至飛抵果阿歷經兩個半小時，屬正常水平。

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文章授權轉載自《香港01》