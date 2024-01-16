快訊

幻想男上司會離婚和她在一起 不料被正宮抓包揭露震驚事實

游弋水下的深海動物：在日本與中國留學生的相遇記

再傳台人赴日滑雪喪生！41歲男性頭朝下跌入溪水 頭臉重創送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

參加婚禮「手錶怎麼戴」禮儀有差！ 日媒曝別戴這種錶

聯合新聞網／ 綜合報導
如何在婚禮中配戴合適的手錶，也是一門學問。圖片來源／ingimage
如何在婚禮中配戴合適的手錶，也是一門學問。圖片來源／ingimage

在社會上走跳，許多場合都有不成文的禮儀規範，如果穿著外表不符合，即使旁人沒有特別說什麼，也還是會讓自己的印象評價降低。像是在婚禮當中，關於配「戴手錶」這件事，其實也有一定的禮儀，卻鮮少為人所知。

根據日本媒體「FORZA STYLE」報導，其實光是「在婚禮上配戴手錶」這件事，就算是失禮的NG行為。畢竟婚禮的主角是新郎新娘，賓客則是替他們送上祝福，因此戴著手錶參加，就好像急著注意時間想離開了一樣，對新人有失禮之處。

而如果一定要戴著手錶參加，那麼也該注意手錶的造型，最好選擇底是白色圓盤的傳統鐘錶，避免太休閒的電子錶。手錶尺寸也不宜過大或造型態花俏，以致於存在感太強烈。

現在因為智慧型手機相當方便，也提供看時間的功能，使得配戴手錶的人，多半是為了時尚。然而，在大眾仍抱持著「手錶」等於「看時間的道具」之下，代表相關的禮儀也會受此影響。所以在參加婚禮等場合時，如果有配戴手錶，也應該多加注意是否有不得體的地方。

婚禮 日本

延伸閱讀

你我都常犯！三高婦「壞習慣」僅1年就癱 醫：全身器官壞光

喝水超過2000cc仍便秘...她最高5天沒解放急求助 網提醒「這兩物」吃太少

哪顆高麗菜更新鮮好吃？ 「三道AB題」看完就懂該怎麼挑

連五年前的過期飲料都有！石川災民拜託慎選捐贈物「別送一堆垃圾來」

相關新聞

真實人生／72歲出道的漫才「婆婆」 抗癌成功不忘一圓搞笑演員夢

吉本興業是日本最大喜劇藝人經紀公司，約有6千名藝人，每年又有上千名素人接受吉本綜合藝能學院（NSC）的課程，追尋0.1%的走紅機會。76歲的沖原建代年過古稀才成為NSC的學生，現在是吉本興業劇場有史以來年紀最大的漫才（類似相聲）新人，藝名叫「婆婆」。 生於戰後貧窮且重男輕女的時代，沖原中學畢業便出社會工作，與父母指定的對象結婚。她的前半生過得顛簸，38歲被診斷出乳癌，後轉移卵巢、子宮。到底是什麼動力，讓沖原在這把年紀開始搞笑表演？與比她小好幾輪的「前輩」相處又有什麼趣事？

2023是史上最熱年 科學家：可能是現代人餘生最冷年

歐洲氣候機構哥白尼發布最新數據，2023 年地球溫度上升攝氏 1.48 度，大幅超過史上最熱年份紀錄，也逼近 2015 年巴黎協議訂下的 1.5°C 目標。

參加婚禮「手錶怎麼戴」禮儀有差！ 日媒曝別戴這種錶

在社會上走跳，許多場合都有不成文的禮儀規範，如果穿著外表不符合，即使旁人沒有特別說什麼，也還是會讓自己的印象評價降低。像是在婚禮當中，關於配「戴手錶」這件事，其實也有一定的禮儀，卻鮮少為人所知。

熱帶氣旋貝拉爾來襲 法屬留尼旺島發布最高級別警報戒備

法屬留尼旺島（Reunion Island）數十萬人今天受困家中，因為當局已對恐造成嚴重損害的熱帶氣旋貝拉爾（Belal...

草長到60公分高！日本爆多地墳墓遭親人遺棄「無緣墓」暴增

日本近年來許多地方，面臨到「無緣墓」大量產生的問題。所謂的「無緣墓」，指的是被家族成員遺棄，缺乏照料而雜草叢生的墓地。即使相關單位想聯絡相關家屬，往往也很難找到人，而要清理或是拆除，則需要不小的成本，成為一大困擾。

喪葬費用創新高…英國面臨死亡成本危機 「貧民葬禮」數量增

隨著英國人的喪葬費用創新高，愈來愈多家庭為辦理親屬後事而動用儲蓄或向他人借貸，地方政府為那些沒有家人也未留治喪經費的死者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。