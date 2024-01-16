參加婚禮「手錶怎麼戴」禮儀有差！ 日媒曝別戴這種錶

在社會上走跳，許多場合都有不成文的禮儀規範，如果穿著外表不符合，即使旁人沒有特別說什麼，也還是會讓自己的印象評價降低。像是在婚禮當中，關於配「戴手錶」這件事，其實也有一定的禮儀，卻鮮少為人所知。

根據日本媒體「FORZA STYLE」報導，其實光是「在婚禮上配戴手錶」這件事，就算是失禮的NG行為。畢竟婚禮的主角是新郎新娘，賓客則是替他們送上祝福，因此戴著手錶參加，就好像急著注意時間想離開了一樣，對新人有失禮之處。

而如果一定要戴著手錶參加，那麼也該注意手錶的造型，最好選擇底是白色圓盤的傳統鐘錶，避免太休閒的電子錶。手錶尺寸也不宜過大或造型態花俏，以致於存在感太強烈。

現在因為智慧型手機相當方便，也提供看時間的功能，使得配戴手錶的人，多半是為了時尚。然而，在大眾仍抱持著「手錶」等於「看時間的道具」之下，代表相關的禮儀也會受此影響。所以在參加婚禮等場合時，如果有配戴手錶，也應該多加注意是否有不得體的地方。