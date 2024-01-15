研究：住綠地附近 兒童的骨骼較強壯

【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】

住家附近有綠地，兒童骨骼變強壯。歐洲實際追蹤兒童發現，住家附近綠地較多的孩子，長大後骨骼較為強健，老年後發生骨折機率大幅降低。

骨骼強壯生活可自理

據《衛報》報導，比利時哈瑟爾特大學研究人員納羅特(Tim Nawrot)追蹤居住在比利時佛萊明大區超過300名兒童，範圍涵蓋包括城市、郊區和農村地區，過程中使用超音波測量這些4至6歲的兒童，結果發現住家1,000公尺範圍內，綠地範圍多出25%的人，發生低骨質密度少66%，男孩與女孩並無差異。

納羅特說，「兒童期的骨質密度越高，日後的生活更能自主。因此，這項研究指出都市規劃者可以打造出骨骼更強壯的兒童，其影響深遠。」

稍早研究也曾指出，更多的綠地空間可增加兒童的身體活動。研究還發現，這對兒童發展有多種好處，包括降低過重風險、降低血壓、提高智商以及促進更好的心理健康。

研究人員表示，這次研究結果相當重要，因為年輕時骨骼生長不良，攸關在年老時是否會因骨質流失而造成骨質疏鬆症。

骨骼強度在兒童和青少年期間會呈現成長，到了50歲時持平，之後便開始下降。研究人員表示，為兒童提供更多且容易親近的綠地面積，能預防老年骨折和骨質疏鬆。

綠地增加、骨質密度也增加

據《Medriva》報導，研究發現，在追蹤的4至6年期間，兒童住家500公尺內綠地面積增加21.2%，骨質密度增加27.38 m/s。對此，研究人員認為，在發育關鍵時期，接觸綠地對於促進骨骼健康相當重要。居住在綠地附近對兒童的骨骼健康有正面影響，從中可發現，孩子成長的環境會明顯影響他們的健康狀況。

本次研究刊登在《JAMA Network Open》期刊。

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