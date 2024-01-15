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草長到60公分高！日本爆多地墳墓遭親人遺棄「無緣墓」暴增

聯合新聞網／ 綜合報導
日本近來被家屬遺棄的「無緣墓」越來越多。示意圖，圖片來源／ingimage
日本近來被家屬遺棄的「無緣墓」越來越多。示意圖，圖片來源／ingimage

日本近年來許多地方，面臨到「無緣墓」大量產生的問題。所謂的「無緣墓」，指的是被家族成員遺棄，缺乏照料而雜草叢生的墓地。即使相關單位想聯絡相關家屬，往往也很難找到人，而要清理或是拆除，則需要不小的成本，成為一大困擾。

根據日本媒體「讀賣新聞」報導，栃木縣那須鹽原市的公立墓園內，有一座墓管理者處在失聯的狀態，兒女顯然也沒有繼承管理。長期缺乏維護之下，四周的雜草已經長到60公分高，明顯影響到周邊其他墓。那須鹽原市以外，其他地區也都有許多無緣墓的存在。

這些荒廢的墓地除了雜草叢生，還可能成為亂丟垃圾的溫床，而經年累月劣化的石碑，也可能發生損毀倒塌的狀況。在少子化與家庭結構普遍轉往核心家庭下，這種無緣墓越來越多。根據日本總務省的調查，截至2020年底，全國765個市町村的公立墓園中，高達六成的墓園裡都有被遺棄的無緣墓。

因為這些無緣墓的家屬，沒有確實定期支付管理費用，因而引來公家的調查。但相關人員表示，想找到無緣墓的主人是誰，有時甚至得花費一年的時間。而如果決定要直接拆除，光是撤掉墓園的石頭，就得花上20萬日圓（約相當於新台幣42853元），成本負擔不小。

由於在法規當中，並沒有設想到墓園會遭遺棄的狀況，因此也沒有訂出統一的規則，使得有些地方只好自行想辦法處理。像是宇都宮市，就增設親人若是拒絕繼承墓地，就會在公告一年後改葬的條例。不過相關人員認為，還是希望國家注意到這個問題，訂出符合時代的規範。

墓園 日本

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