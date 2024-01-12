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老婆一天到晚拿手機傳曖昧訊息 男子一查對象竟是自己親爸

聯合新聞網／ 綜合報導
妻子常常跟公公傳訊息，內容還十分鹹濕不得體。示意圖，非當事人。圖／ingimage
妻子常常跟公公傳訊息，內容還十分鹹濕不得體。示意圖，非當事人。圖／ingimage

國外一名男網友在論壇上發文表示，近期他發現妻子行為有點怪異，總是拿著手機在傳訊息。沒想到後來男子意外發現，妻子傳的訊息內容都是情色訊息，而對象竟然是公公。

據《太陽報》（The Sun）報導，這名男網友在知名論壇Reddit上發文表示，自己的妻子今年37歲，夫妻倆已經有兩個孩子。男網友的爸爸跟媽媽離婚了，所以夫妻倆常常帶著孩子和爸爸出去玩。

近期男網友發現妻子行為怪異，總是拿著手機在傳訊息，沒想到卻意外發現妻子傳訊息的對象竟是公公。男子表示，因為自己爸爸手機的App出問題，要男網友幫忙，他才會因此得知真相。

爸爸刻意用其他的名字儲存媳婦的電話號碼，但男網友一看到號碼就知道傳訊息的對象是自己的老婆。兩人傳了很多曖昧的內容和裸照，原本全家準備去海邊度假，爸爸卻在訊息裡說出門度假時一定要找時間和媳婦發生關係，妻子甚至也跟爸爸說希望老公可以搬出去，兩人才能光明正大來往。

男網友傷心地找兩人對質，兩人也大方承認的確有訊息往來。雖然兩人強調目前沒有任何實際肢體接觸，但男網友卻已經對兩人失去信任。妻子也絲毫不覺得自己有問題，表示是男網友變胖、對她又不好，她才會轉而找公公尋求溫暖。

不少網友看了都建議男網友離婚，網友認為男子對妻子的信任永遠不可修復，還有網友說如果是自己，一定每次看到他們兩個就想吐，勸男子快刀斬亂麻，才不會影響小孩。

外遇 離婚

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