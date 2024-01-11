連當地人都大感意外！山口獲選紐時2024必去景點 被讚「西之京都」
談到日本知名的觀光景點，許多人或許會率先聯想到東京、大阪、京都等等知名城市。不過美國紐約時報在9日，介紹世界「2024年必去的52個景點」排行時，選了日本「山口縣」排在第三名，這選擇讓許多日本人相當驚訝，連山口縣當局都感到意外。
根據日本媒體「東京體育」報導，紐約時報認為，山口縣有「西之京都」之稱，擁有不遜於京都的吸引力。同時，山口也不像其他地方，觀光客的數量多到形成「公害」，因此是值得一去的地點。
山口縣觀光聯盟相關人士知道這個消息，表示相當驚訝，不過也很欣慰山口的魅力被注意到。去年日本舉辦各都道府縣魅力投票時，山口縣僅拿到第42名，在日本「中國地區」排行墊底，顯見不太受到日本國內的青睞。
相關人士認為，縣內政經核心「山口市」幾乎位於山口的中央地帶，因此不管前往哪個地方，大概1小時多以內就能抵達。縣內知名的觀光景點，則有「日本三名塔」之一的琉璃光寺五重塔、過去日本劍豪宮本武藏與佐佐木小次郎決鬥的巖流島，以及錦帶橋、角島大橋、元乃隅神社與唐戶市場等等。
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