新創業者研發出新技術 碳捕捉從耗水變成產水

碳捕捉（Carbon Capture）技術被視為對抗暖化、達成淨零排放的利器之一，但缺點是耗水甚多。如今有新創業者研發出新技術，讓碳捕捉非但不需消耗反而能產出用水。

美國財經新聞網CNBC報導，從大氣中移除二氧化碳的技術被稱為直接空氣捕捉（Direct AirCapture,DAC），但製程中需大量用水而對環境未臻至善。

現在美國加州一家名為Avnos的新創公司推出新的技術，讓DAC過程變為產生水而非消耗水，使這門技術升級。

Avnos執行長凱恩（Will Kain）說：「我們產出而非消耗水。我們也不消耗任何熱能，這讓我們相較其他現有方式更具成本效益、更具資源效率且最終更易做到規模化，也是與現有技術間的主要差異。」

Avnos發明所謂「混合直接空氣捕捉」（hybriddirect air capture）技術，使用除濕科技得以在每捕捉1噸二氧化碳時產生5噸的水；而現有其他技術則是反過來，每捕捉1噸二氧化碳得消耗5噸以上用水。

雖然批評者主張，整體而言直接空氣碳捕捉永遠無法清除夠多的碳排，對每年全球碳排達500億噸猶如杯水車薪。但凱恩認為，碳捕捉只是脫碳生態系統中的工具之一，可與風能、太陽能和地熱等再生能源相輔相成。

Avnos的新技術可讓產出的水和捕捉到的碳用於製作永續航空燃料（SAF），也讓捷藍航空公司（JetBlue）旗下創投JetBlue Ventures覺得別具吸引力。Avnos目前已獲得來自多家創投公司共計3500萬美元資金。