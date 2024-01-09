在美好的氛圍下閱讀 歐洲絕美圖書館問世

歐洲圖書館一擺陳舊、死氣沉沉的樣貌，新時代圖書館不僅結合各式各樣的功能，外觀上更頗具巧思，如芬蘭的「Oodi」圖書館有著船型的樣貌，還有活動中心與電影院等休憩空間；比利時「De Krook」公共圖書館更與大學合作，舉辦推廣知識的活動。

圖書館設有電影院

《衛報》報導，芬蘭赫爾辛基中央圖書館「Oodi」主建築體呈現船形，以玻璃、鋼鐵為骨架，以杉木作為表面，內部共有三個樓層，一樓設有電影院與咖啡廳等休憩空間，迴轉式的黑白階梯直通二樓的研究與多媒體空間，三樓則是傳統的閱讀空間。

「包括商界人士、育兒家庭、學生或無家可歸者等各式各樣的族群，都相距同一棟建築物內，我們努力為每個人提供合適的服務，」Oodi圖書館館長索尼瓦娜說，經營圖書館的秘訣是「重視合作、傾聽他人的意見、增加自己的理解」，這樣才能為每個人提供值得來圖書館的東西。

比利時「De Krook」公共圖書館，外觀類似於書本堆疊起來的樣貌，民眾於圖書館閱讀時，更能透過玻璃牆面西欣賞城市街景，室內空間更結合大學實驗室、咖啡廳與綠地。當地民眾表示，「我喜歡這裡，我每週都會來這裡一次，看報紙、借書或參加演講」。

閱讀也要有美感

丹麥奧胡斯的圖書館「Dokk1 」也是新興圖書館的先驅之一。該圖書館位於港口，用玻璃打造出透明感，展現未來主義的風格，被稱讚是「開放所有知識份子參與的文化核心，同時不失功能性與設計感」。

丹麥Schmidt Hammer Lassen建築事務所合夥人杰森就提到，「Dokk 1不單單只是建築物，更將成為城市用來交流知識、互相認識的重要樞紐」。

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