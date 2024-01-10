好不容易錄取理想工作...她因前輩一句殘酷現實 報到當天秒辭職

能夠在畢業之後進入理想的產業工作，是許多人的願望，然而，有些踏入業界後才能得知的現實面，卻很容易讓職場新人感到挫折。最近日媒便報導了一則相關案例，一位非常熱愛動物、並且就讀相關科系的職場新人，懷抱著熱情進入寵物業，卻因為前輩的一句話，在報到的當天便遞出了辭職信。

根據日媒「日刊SPA」報導，中村(化名)在一間公司擔任營業部部長，該公司在關東地區開設連鎖寵物店。在一次面試中，中村對一位名為高橋(化名)的大學生印象深刻，她不僅就讀於畜產科系、對動物的相關知識也很熟悉，面試後，上級對高橋的評價也相當高，隨後向她寄出預定錄取的通知書。

在那之後，中村有次到旗下店鋪進行訪察時，再次遇到了高橋，發現對方正相當有興趣地觀察動物們，似乎是真的對寵物業很有熱忱，便向她打招呼，而實際上，他們巧遇的這間分店，就是未來高橋畢業後，會安排她入職的店舖，當然中村沒有將此事透露給高橋知道。

中村見高橋觀察店內的神情十分專注，甚至還拿著筆和紙，明顯和其他客人不同，索性先告知店長，高橋即將在這裡入職的事。

某日，高橋預定入職的分店店長聯絡了中村，表示想談談高橋的事。據店長所述，高橋向他詢問了很多有關店內寵物的健康問題，像是要如何幫助、照顧沒有活力的寵物等等，問題深入，讓他有點困擾。

分店店長回報的內容被高層知道後，曾提出高橋是否「不適合在店內工作」的想法，但中村仍因為高橋面試時展現的熱忱，決定按計畫在4月時安排她報到。

然而，在高橋入職的第一天，她便決定離職了。

本該到店裡上班的高橋，在報到當天，到總公司去找中村，並遞交辭職信，經過溝通後，中村認為，會導致她最終決定離職的原因，來自店裡員工的一句話。

中村表示，店裡有隻黃金獵犬一直都沒賣出去，但某天高橋發現，牠已經不在店裡了，便很高興地跟店內員工說「太好了，找到主人了」，員工知道高橋是即將入職的新人，便將內部的消息告訴她，「已經退回繁殖場了喔」，中村認為這就是高橋選擇離職的主因。

事實上，中村能理解高橋的感受，他表示，自己當初也是從店員開始做起，在新人時期也曾想過，賣不掉的狗最後到哪裡去了，但後來自己轉到公司營業部，似乎不知不覺間也被「銷售至上」的想法影響，將動物與商品畫下了等號。

中村最後表示，高橋的辭職信已被公司受理，似乎確定離職了，希望她未來能從事照顧動物的相關工作，發揮自己所長。