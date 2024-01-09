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2歲童遭塞冰箱！爺嬤聞惡臭味才發現 老夫婦伴屍4天原因曝

香港01／ 撰文/布萊恩
冰箱示意圖，與本案無關。ingimage
冰箱示意圖，與本案無關。ingimage

泰國發生恐怖冰箱藏屍案，1名2歲男童屍體被發現藏在其養父母睡房冰箱內，以毯子包裹。據報導，男童屍體被藏在冰箱多天後，才被養父的祖父母揭發事件報警。不過警方初步調查後相信，男童是「意外死亡」，並非謀殺案。

綜合泰國媒體報導，警方上周六（1月6日）早上接報，暖武里府一棟豪宅睡房冰箱內，發現男童屍體。警方到場發現該具2歲男體屍體，以毯子包裹塞在雪櫃裏。據報，男童屍體有類似咬痕瘀傷，雙腿和左前臂也有瘀傷，腫脹難以辨認，估計死去至少4天。

警方調查指出，男童親生父母因毒品罪行入獄，交由25歲養母Koi及31歲養父Bank照顧，屋內還住著年邁夫婦（Bank的祖父母），而發現男童屍體的雪櫃，就放在養父母睡房內。

養母Koi向警方供稱，上周二（1月2日）與男童在家，而男童吃糯米時卡在喉嚨窒息而死，她不知如何是好，只能用毯子包裹屍體；待其丈夫、養父Bank回家後，就把男童屍體放入冰箱。直至數天後，「伴屍」4天的Bank祖父母發覺屋內傳來臭味，終在冰箱內發現男童屍體，報警求助。

至周日（1月7日）案件有進展，男童驗屍報告指出，男童氣管裏有1塊糯米，導致他窒息死亡，也證實了養母供詞。警方初步認為，男童死於意外，並非謀殺案件。

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文章授權轉載自《香港01》

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