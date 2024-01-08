「快樂王國」不快樂？不丹青年失業率高達29% 大選在即經濟成焦點

不丹將於9日舉行大選，政府能否改善青年失業率、促進經濟成長，是選民關注的焦點！雖然執政黨與主要反對黨都相當聚焦不丹長期發展的「人均快樂指數」，也就是不完全以經濟優先的政策，但在疫情衝擊觀光產業，加上通膨的影響，不丹民眾期待政府能給他們更多教育與就業機會。

經濟不好不快樂

根據《半島電視台》報導，過去因追求「快樂」而聞名，位於喜馬拉雅山脈角落的小國不丹9日將舉行大選。雖然執政的不丹聯合黨與反對黨人民民主黨都希望維持過去不丹「追求快樂」的國家發展策略，但如今選民似乎並不完全買帳。

但人民民主黨黨魁托博蓋也指出，不丹每8人就有1人難滿足食物基本需求。尚未在國會有席次的不丹騰德爾黨則直批，不丹作為「夢想中的國家」的神話正在消失，年輕人大量失業並流向澳洲等國家，若再繼續目前的發展策略，國家只會剩下空盪的村莊。

年輕人要工作

《印度時報》提到，不丹的觀光業雖然並非經濟發展主力，但卻是不丹很重要的外匯來源，政府雖然取消對觀光客徵收的環境費，盼吸引更多觀光客，但2023年的觀光客數量僅有4年前的3分之一，那年僅有31.6萬人次的觀光客拜訪不丹。

2022年6月到2023年6月，約有1.5萬不丹人申請簽證，比過去6年加起來還要多，並佔該國2%人口。不丹年輕人失業率高達29%，過去5年平均經濟成長率僅1.7%。46歲的汪查克直言，民眾不想要更多新路跟橋梁，年輕人想要更多工作機會。

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