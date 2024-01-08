吃剩飯粒能接受嗎？他PO照「不想和這種人吃飯」 禮儀專家卻有不同看法

許多人小時候，或許就曾被教育過要珍惜食物，因此在吃飯時「一粒米都不要剩下來」。不過也有人並沒有這樣的習慣，會在碗裡明顯還有剩飯時，就宣告「我吃完了」。在日本社群網站上，近來就發生了這兩派彼此間的爭論。

根據日本媒體「J-CASTニュース」報導，去年9月下旬，有位網友在twitter上，貼出一張碗中有許多吃剩飯粒的照片，表示「我不想和會這樣剩下的人一起吃飯」，並標記TAG「#抱持著炎上的覺悟說實話」，結果開始引起大量留言、轉貼討論。

有些網友認為「剩成這樣真的不行」、「剩這麼多太誇張了」、「根本不想和這種人交朋友」、「會懷疑對方的品行」、「看到這我都要瘋了」、「不珍惜食物不行」、「好想教教這人該怎麼吃東西」。但也有人認為「沒差吧」、「沒必要什麼行為都要管吧」。

禮儀專家西出博子則認為，雖然大部分的意見反對吃剩飯粒，但單指這件事情本身，其實未必是違反禮儀。日本人雖然從小就被教導不要吃剩飯粒的概念，但其他國家不一定有這樣的想法。禮儀並非鐵板一塊，而是得針對不同的人和文化等進行調整。最好的作法，則是詢問和自己概念不同的人，瞭解對方為什麼會這麼做，而不是立刻出言批評傷害到對方。