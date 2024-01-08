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救護車遭轎車擋道「病患送醫不治」 駕駛家屬道歉：父親聽力有問題

聯合新聞網／ 綜合報導
在路上遇到救護車要通行，前方車輛必須讓路，以免耽誤患者救援時間。 圖／canva
在路上遇到救護車要通行，前方車輛必須讓路，以免耽誤患者救援時間。 圖／canva

在路上遇到救護車要通行，前方車輛必須讓路，以免耽誤患者救援時間。近日馬來西亞一輛救護車載著病患緊急開往醫院，一路上鳴笛狂響，怎料前方一台轎車就是不讓路，最後患者送醫不治。對此，未讓路駕駛的孩子也代替父親道歉，表示對方聽力受損，並出示醫療證明他不是故意擋道。

《星洲網》報導，這輛救護車5日載著一名病患趕往醫院，雖車內有兩名醫護人員進行CPR搶救，情況仍相當危急，而救護車一路上不斷鳴笛通知讓路，唯獨前方一名駕駛遲遲沒有動作，事後警方也通知該轎車駕駛到案，並開出罰單

事發隔日，患者的妻子妮（Annie Andrew）證實，丈夫送醫後搶救不治，並曬出前方車輛不讓路的影片，稱將記住這輛阻擋丈夫救護車的車牌號碼，引發網友熱議。

後來她也再度說明，擋道駕駛的孩子已與她聯繫，並為父親道歉，稱父親自2017年起就有聽力問題，絕非故意不讓救護車路，同時出示醫師治療證明。對此，安妮雖然接受了對方的道歉，不過她也認為駕駛明明2017年開始就有聽力問題，就不應該繼續開車，或是應該要戴上助聽器，以免類似憾事再發生。

救護車 馬來西亞 罰單

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