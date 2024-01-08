恐怖分屍案！20歲女遭赤裸肢解 殘肢棄坑渠垃圾桶 驚揭更多案情

馬來西亞發生恐怖肢解兇殺案，1名年約20歲女子被冷血殺害肢解棄屍坑渠，赤裸的身驅殘肢遭丟棄在垃圾桶，其頭顱、雙手及雙腳則未見蹤影。警方列謀殺案處理，初步調查指屍體已腐爛且血漬開始乾涸，相信已死亡去1星期至10天，正追查死者身份。

綜合馬來西亞媒體報導，事發2023年12月31日下午2時，警方接報亞羅牙也前往淡邊的普羅士邦甘榜禮茂大路旁溝渠裏1個垃圾桶發現人類屍體。

警方到場見到垃圾桶內是被肢解的屍骸，只有赤裸的身體，屍體底下放有1片紅色布，但死者頭部、雙手、雙腳從小腿的部位不在現場，相信被肢解丟棄到其他地方，警方派員搜索附近一帶但未有發現。

警方初步調查，相信死者是年約20歲至30歲的年輕女性，身上沒胎記或紋身，未能確定身份，而屍體已腐爛且血漬開始乾涸，相信死亡時間是1星期至10天前。

警方又說，發現殘肢地點是偏僻大路旁，周圍沒有住所，最近是距離100米的空置屋子。警方把案件列謀殺案處理，呼籲任何有家人失蹤的家屬，到警局提供資料及認屍。

延伸閱讀：

謀殺！內地男開車撞到人 來回輾壓8次後續更冷血 影片震驚網民

恐怖姦殺！女子上班途中失蹤 半裸伏屍叢林疑遭性侵 手段極凶殘

文章授權轉載自《香港01》