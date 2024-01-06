七旬翁中百萬彩券！開心度假回來驚見「退休金被取消」...瞬間天堂掉地獄

人人都想中大獎，但不是每個中獎人都有好下場！澳洲1名七旬老翁就成為「悲慘的幸運兒」，因他早前買彩券中了6萬澳幣（約125萬新台幣元）獎金，於是立即去了一趟豪華度假，最後把獎金花光後便回家，結果發現1個原因導致失去了本來的退休金，而且去看醫生時必須要付全額看診和藥物費，造成悲劇結局。

七旬老翁法蘭克（Frank Kemmler）之前買彩券中獎6萬澳幣（約125萬新台幣元)，隨即告訴家人這大好消息，並收拾行李去度假，「這感覺實在很好」。

法蘭克開心度假後回來，他向社會福利聯絡中心（Centrelink）通報有獎金，職員告知他的退休金資格將被取消。對方解釋，因為他選擇按月領取獎金，會被視為是一種固定「收入」，法蘭克當刻猶如從天堂跌到地獄，「你認為你贏了，但另一方面他們卻奪走了」。

法蘭克坦言對於有獎金而被取消退休金資格而感到錯愕，如今他還必須支付全額的看診和藥物費用，但這些費用之前是靠退休金支付的，更慘的是，他月領的獎金也花光了。法蘭克決定重新申請領取退休金，中心職員卻告知「業務繁忙」，他必須至少等6個月才能申請。

法蘭克對此感到非常無奈，他說失去退休金不是他主要擔心的問題，只是不希望其他人落入同樣的陷阱，「這些購買彩券的人，沒有任何警告之下就失去退休金，你們的社會福利也可能會被中斷」。法蘭克亦表示如果早知道，就會把獎金讓給女兒，並為自己保留退休金。

對此，澳洲相關單位的發言人指出，他們會直接和法蘭克聯絡，確保他能夠得到相關福利金。

延伸閱讀：

女子執屋翻出2年前買下彩券 竟中了10萬歐元 最終能兌到獎金？

中獎悲劇！單親媽爽中781萬買新屋開餐廳 4年後1原因呻生活盡毀

文章授權轉載自《香港01》