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元宇宙怎麼管？英少女玩VR 控遭集體性侵

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
英國一名16歲少女稱自己在虛擬電玩中遭多名玩家性侵，此案成為英國警方首次立案調查的元宇宙性侵案，備受各界關注。示意圖/ingimage
英國一名16歲少女稱自己在虛擬電玩中遭多名玩家性侵，此案成為英國警方首次立案調查的元宇宙性侵案，備受各界關注。示意圖/ingimage

英國每日郵報日前獨家報導，該國警方正調查一宗離奇的元宇宙虛擬性侵案。據悉一名未滿十六歲的少女在玩虛擬實境（ＶＲ）電玩時遭多名成年男性玩家「攻擊」，成為英國首起正式受理並調查的元宇宙性侵案。

據報導，受害少女在沉浸式電玩中的「分身」，遭其他不認識的成年男玩家「集體性侵」。由於案發現場是在虛擬平台，她的身體並未真正遭侵犯，也沒有傷勢，因此引發外界就現行英國法律對網路世界適用範圍的疑問。

英國內政大臣柯維立對此說，他知道很多人覺得，這又不是真的，何必「小題大作」，但ＶＲ的真實感令人難以置信，「我們在討論一個受創的孩子」，而且在虛擬世界對其他人造成如此創傷的玩家，很可能在現實世界也會如法炮製。

不過，由於英國現行法律規定，性侵被界定為未經同意發生身體上的性接觸，故警方坦言，即使透過ＩＰ追查到嫌犯，依法恐無法起訴。

科技公司Ｍｅｔａ發言人則對本案表示，元宇宙平台無法容忍這種行徑，「我們對所有用戶自動開啟『個人邊界』的保護功能，使陌生人不能在距離幾英尺的範圍內接觸你」。

英國 網路 元宇宙

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