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5年好友不讓她進家門借廁所 全網好奇真實原因

聯合新聞網／ 綜合報導
朋友不管怎樣都不肯讓原po進家門用廁所，令她很不舒服。示意圖，非當事人。圖／ingimage
朋友不管怎樣都不肯讓原po進家門用廁所，令她很不舒服。示意圖，非當事人。圖／ingimage

國外一名女網友日前和朋友外出，因為急著要上廁所所以向朋友提出要進她家借廁所，不過朋友卻堅決反對，不肯讓女網友進入自己家。女網友感到十分疑惑，將過程po文貼在知名論壇上，希望其他人可以幫她搞清楚，為什麼多年好友會連借個廁所都不願意。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名女網友在英國知名論壇Mumsnet上發文表示，這個朋友是她的同事，她們已經認識5年了。但過去幾年她從沒進過朋友家。

前幾天兩個人出去吃飯，她送朋友回家時突然覺得想上廁所，所以急著跟朋友表示自己想借用她家的洗手間，但朋友卻堅決反對，不管原po怎麼哀求拜託就是不肯讓她進自己家門，這讓原po超級困惑，上網po文想知道有沒有人遇過類似情況。

有人回覆說同事可能是有囤積症，說不定家裡太亂太髒，才會不好意思讓原po進自己家。另一名網友也認同，提到自己認識一個朋友6年，從來沒有進過她家，就連她自己的兒子女兒也都不准他們進去，原因就是因為有囤積症，覺得讓其他人進家門很丟臉。

也有網友猜測，會不會是朋友的另一半不歡迎其他人進自己家、家裡藏了什麼不可見人的東西，或是之前接待朋友曾經有過不好的經驗導致。不過有網友說，不管是什麼原因，原po只要尊重對方的決定就好，不需要為這種事大驚小怪。

廁所

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