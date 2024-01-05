16歲少女玩VR遭多人性侵！英警首次調查「元宇宙性侵案」 他曝：不應輕忽虛擬犯罪

虛擬遊戲提供玩家創造數位分身，透過化身型態在虛擬世界中體驗社交、工作、交易等生活，然而，科技發展飛快卻也因此引發危機。日前英國一名16歲少女稱自己在一檔虛擬電玩中的遊戲分身慘遭多名玩家性侵，此案一出成為英國警方首次進行調查的元宇宙（Metaverse）性犯罪，因此備受各界關注。

據《每日郵報》報導，當時這名16歲少女戴著VR設備沉浸在虛擬遊戲中，期間卻遭多名成年男性玩家在遊戲中施以性侵。因事發於虛擬平台中，少女的身體並未受到侵害，不過偵辦此案的警員表示，VR強調的是使用者身臨其境，因此實際上這名少女與現實中的受害者經歷了相同程度的心理創傷。

英國內政大臣克萊弗利（James Cleverly）日前也出面表示，「我知道很多人認為，這又不是真的，但是虛擬實境具有令人難以置信的真實感，我們在討論的是一名受到創傷的孩子」，且他認為，在虛擬世界讓孩子經歷過如此創傷的人，極有可能在現實世界中也會做出可怕的事，因此他呼籲，大眾不應輕忽虛擬世界的犯罪。

這起案件成為英國警方首次偵辦的元宇宙性侵案，但在此之前，其實已發生過多起虛擬遊戲中的性犯罪案，一名高階警官表示，元宇宙中的性犯罪相當「普遍」，但迄今為止，英國尚未對此類犯罪提起過訴訟案，由於目前英國《性犯罪法》定義性侵犯為「未經他人同意而對他人進行身體接觸」者，因此難以概括至虛擬世界中的性犯罪。有鑑於目前法條的缺漏，導致警方辦案時困難重重。

「虛擬世界為作案者對兒童犯下可怕罪行創造了一個通路」，一名調查負責人指出，政府應考慮修改法律，以解決虛擬世界的性犯罪事件，並表示警察的策略必須與時俱進，才能防範作案者利用新科技在網路世界為所欲為，從中保護受害者。