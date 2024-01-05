日家庭囤14.6兆待出清物品！排名第一是它 寶可夢商品也上榜

根據《日本時報》(The Japan Times)報導，日本最大線上跳蚤市場龍頭Mercari統計，日本家庭以二手商品出售的物品總值高達66.67兆日圓（約台幣14.6兆元），其中第一名為服裝和配件，占了38.9%，第二名為書籍、CD和遊戲占了26.4%，傢俱、家用電器和雜貨則占17.5%，愛好和休閒用品占了13.7%。

打開Mercari日本二手交易平台官網，其中熱門的流行潮物依序包括鞋類、手機類、電玩、寶可夢、耳機及相機配件、衣服等類，其中熱門的品項也包括玩具、書、包包、寶可夢卡牌、CD及DVD、漫畫及動漫週邊商品。

根據Mercari調查了約2400名男女消費者的統計結果，在總值66.67兆日圓（約台幣14.6兆元）中，平均每戶有111萬日圓（約台幣24.42萬元）、每人約53.2萬日圓（約台幣11.7萬）的物品需要出售。

每位上網出售二手商品的目的，主要是希望能把這些無用的物品轉成現金以補充家庭收入。愈來愈多人發現，家裡的無用物品可能會形成另一種資產形式，人們不再以垃圾為由，直接扔掉它。

Mercari目前在日本的實體店面總數有823家，也在全國23座市政大樓內擺放1.5萬個Mercari生態箱，讓人們存放家中未使用或丟棄的物品。